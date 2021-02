Die Linke will im dritten Versuch endlich in den baden-württembergischen Landtag einziehen. Aber was will die Partei und was steht in ihrem Wahlprogramm für die Landtagswahl 2021?

Der Landesverband entstand 2007, als Linkspartei.PDS und Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit (WASG) fusionierten. Die historischen Wurzeln der Partei liegen in der Arbeiterbewegung. Programmatisch steht die Linke in der Tradition einer sozialdemokratischen bis sozialistischen Politik links der bürgerlichen Mitte. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten der Partei bei der Landtagswahl 2021 gehören bessere Löhne im Niedriglohn-Sektor, gute Bildung für alle, eine stärkere Besteuerung von Vermögenden sowie Maßnahmen gegen den Klimawandel. Die Linke trat bisher zweimal bei Landtagswahlen in Baden-Württemberg an, scheiterte aber jeweils an der Fünf-Prozent-Hürde. 2016 holte sie 2,9 Prozent der Stimmen. Zur Landtagswahl 2021 tritt sie in allen 70 Wahlkreisen an. Spitzenkandidatin ist Landessprecherin Sahra Mirow. Die Linke hat nach eigenen Angaben 3.891 Mitglieder in Baden-Württemberg (Stand: 22.01.2021). Wortwolke des Wahlprogrammes der Partei Die Linke Die Wortwolke zeigt die am häufigsten verwendeten Worte im Wahlprogramm der Partei an. SWR Bild in Detailansicht öffnen Was die Linke in Baden-Württemberg will: Das Wahlprogramm der Linken hat 39 Seiten und zehn Kapitel. Es ist hier online zugänglich. Die Linke | Bildung und Forschung Kitas und Schulen Abschaffung der Kita-Gebühren

Fachkräftemangel an Kitas: staatliche Ausbildungsplätze und Studienplätze ausbauen, gute Arbeitsbedingungen und angemessene Bezahlung bieten, auch für Auszubildende

Infektionsschutz im Präsenzunterricht sicherstellen, unter anderem durch Luftfilter und Plexiglaswände in allen Klassenräumen, halbierte Klassen und Wechselbetrieb ab Pandemiestufe 3, FFP2-Masken für alle Lehrkräfte

Bund-Länder-Programm für Digitalisierung an Schulen: digitales Schulverwaltungs- und Lernsystem und digitale Endgeräte für alle Schülerinnen und Schüler

Stärkung der Gemeinschaftsschulen, mehrgliedriges Schulsystem stufenweise in eine Schule für alle umbauen

Rückkehr zum G9-Abitur

längere Berufspraktika an allen Schularten

langfristig: aussagekräftige, schriftlich ausformulierte Beurteilungen statt Noten

inklusive Bildung und Kinderbetreuung durch Einsatz von professionellen Inklusionsfachkräften ermöglichen Universität und Forschung mehr Mittel für Forschung zu regenerativen Energieträgern und Umwelttechnik

generelle Aufstockung der finanziellen Mittel der Uni- und Forschungseinrichtungen

Förderung von Open Access von Publikationen, Forschungsdaten und Lehrmaterialien

stärkere Förderung von kritischen Wissenschaften: Forschung und Lehre zu Klima, Rassismus oder friedenspolitischen Themen

Ausbau von Studienplatzkapazitäten

keine Studiengebühren, auch für Nicht-EU-Ausländer

Betreuungsquote an Universitäten erhöhen

Folgen des Corona-Lockdowns für Studierende ausgleichen: keine Anrechnung der Semester auf BAföG oder Regelstudienzeit, zusätzliche Prüfungsversuche anbieten

elternunabhängiges, höheres BAföG als Vollzuschuss - ohne Auflagen wie Staatsbürgerschaft, Alter oder Einhaltung der Regelstudienzeit

Erhöhung der Mittel für Studierendenwerke, um bezahlbaren studentischen Wohnraum zu schaffen

Barrierefreiheit durch Umbau von Gebäuden und Lehre gewährleisten

mehr Mitbestimmung und Demokratie für Studierende: starkes politisches Mandat für die Studierendenschaften, mehr Transparenz und paritätische Besetzung der Hochschulgremien mit allen Statusgruppen; Abschaffung der Hochschulräte Die Linke | Finanzen, wirtschaftlicher Wandel und Digitalisierung Steuern und Finanzen höherer Spitzensteuersatz und Wiedereinführung der Vermögenssteuer

Reform der Erbschaftsteuer: höhere Besteuerung großer Erbschaften

Grunderwerbssteuer von 5 auf 6,5 Prozent erhöhen

soziale Reform der Grundsteuer: Wert des Gebäudes soll Bestandteil der Kalkulation sein

Corona-bedingte Effekte im Haushalt ausgleichen: finanzieller Schutzschirm für Kommunen, keine Streichung, sondern Rettung von sozialen, ökologischen und kulturellen Angeboten

Schuldenbremse abschaffen und mehr Investitionen ermöglichen

umfassendes Investitionspaket für sozial-ökologischen Umbau

Investitionen in Schieneninfrastruktur und Breitbandversorgung im ländlichen Raum

Steuerhinterziehung durch mehr Betriebsprüfungen und Kontrollen bekämpfen Wirtschaft und wirtschaftlicher Wandel Folgen der Corona-Krise beheben: Unternehmen durch Bürgschaften unterstützen, um Arbeitsplätze zu sichern

Umbau der Automobilindustrie: Innovationen im ökologischen Bereich fördern, Weiterbildungsfond für Beschäftigte; Branchenrat aus Unternehmen, Betriebsräten, Gewerkschaften, Umweltverbänden und Politik

Abhängigkeit von der Automobilindustrie reduzieren, Branchenmix fördern

Entwicklung aller Branchen hin zu einer sozial-ökologischen Wirtschaft forcieren, sozial- ökologisch ausgerichtete Betriebe in allen Branchen aktiv fördern

Gemeinwohlbilanzen für landeseigene Betriebe sowie die Verwaltungen erstellen

Innovationen durch einen landesweiten Innovationsrat aktiv fördern Digitalisierung flächendeckende Breitbandversorgung als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge

subventionierte Grundversorgung mit kostenlosem Breitband-Internet für einkommensschwache Haushalte

Basisinternetanschlüsse in jedem Haushalt und im öffentlichen Raum

kostenfreier WLAN-Zugang durch öffentliche Hand oder Initiativen wie Freifunk für alle ermöglichen

Recht auf Anonymität im Netz: Persönlichkeitsrechte schützen

kommunaler Netzausbau mit langfristiger finanzieller Unterstützung des Landes

Open-Source-Anwendungen auch in den öffentlichen Verwaltungen Die Linke | Innere Sicherheit, Verfassung und Justiz Justiz und Kriminalität Rücknahme des unter Grün-Schwarz beschlossenen Polizeigesetzes

Erhalt von Polizeistationen im ländlichen Raum

gute Arbeitsbedingungen im Polizeidienst

Ende der Videoüberwachung von Versammlungen und öffentlichen Plätzen

"Racial Profiling" verhindern

unabhängige Beschwerde- und Ermittlungsstelle für polizeiliches Fehlverhalten einrichten

größerer Fokus auf Antirassismus, Antisexismus, Deeskalation und politische Bildung in der Polizeiausbildung

Ende der "Kriminalisierung" von "linksunten. indymedia" oder der kurdischen Freiheitsbewegung

bessere Finanzierung des Strafvollzugs, Überbelegung von Gefängniszellen beenden

Zugang zum Internet, psychologische und soziale Beratung sowie Weiterbildung für Strafgefangene sicherstellen

keine (Teil-)Privatisierung von Strafvollzugsanstalten

unabhängige Beschwerdestellen für Strafgefangene schaffen Innere Sicherheit Auflösung des Landesverfassungsschutzes und Schaffung einer transparenten wissenschaftlichen Beobachtungsstelle ohne geheimdienstliche Befugnisse

System von V-Leuten beenden

Einrichtung einer Enquete-Kommission gegen rassistische Gewalt

Einrichtung eines Untersuchungsausschusses zum NSU und zu rechten Netzwerken in Polizei und Sicherheitsbehörden Verfassung, bürgerliches Engagement und Wahlrecht Landesverfassung weltanschaulich neutral überarbeiten

mehr demokratische Mitbestimmung für Bürgerinnen und Bürger

mehr Repräsentation von Frauen im Parlament

Paritätsgesetz im Wahlrecht: Quotierte Wahlliste der Parteien nach Geschlecht

uneingeschränktes Wahlrecht für Menschen, die Lebensmittelpunkt seit mindestens fünf Jahren in Baden-Württemberg haben

Bürgerhaushalt einführen: Bürgerinnen und Bürger können Projekte einreichen und selbstständig über die Vergabe der Finanzmittel entscheiden

Direktwahl aller Regionalversammlungen sowie der Landrätinnen und -räte

neues Landtagswahlgesetz, das durch einen unabhängigen Bürgerrat ausgearbeitet wird

Landtagswahlrecht mit zwei Stimmen wie bei der Bundestagswahl

Mindestwahlalter bei Landtagswahlen soll auf 16 Jahre sinken Die Linke | Wohnen, Arbeit und Soziales Wohnen und Stadtplanung bezahlbaren Wohnraum für alle schaffen

mehr Wohnungsbau: 70.000 neue Wohnungen im Jahr, davon 30.000 Sozialwohnungen

Mieterhöhungsstopp für sechs Jahre

gesetzlicher Rahmen für einen Mietendeckel

Wohnen nicht dem Markt überlassen, große Immobilienkonzerne enteignen

Kommunen beim Wohnungsbau durch eine Landeswohnbaugesellschaft direkt unterstützen

rechtlich verbindliche Mietspiegel in allen Städten mit mehr als 25.000 Menschen

Zweckentfremdung: Meldepflicht für Vermieterinnen und Vermieter

mehr Unterstützung für Obdachlose: Wohnungsnothilfen ausweiten, keine Zwangsräumungen aus finanziellen Gründen

mehr barrierefreier und altersgerechter bezahlbarer Wohnraum, Mehrgenerationenhäuser ausbauen

Förderung von lokalen Begegnungsangeboten und Ausbau von Beratungs- und Betreuungsangeboten für ältere Menschen Arbeit und Soziales Familien finanziell entlasten, durch gebührenfreie Kitas, kostenloses Mittagessen an Kitas und Schulen und freie Schülertickets

freier Zugang zu Sport und Kultur für Menschen mit geringem Einkommen

Landessozialticket: Bus und Bahn soll landesweit kostenlos sein

Hartz IV abschaffen: Einführung einer sanktionsfreien Mindestsicherung

allgemeine Arbeitszeitverkürzung: Vier-Tage-Woche (30-Stunden) für alle mit Lohn- und Personalausgleich

keine Leiharbeiter und Befristungen ohne Sachgrund bei öffentlichen Stellen und Betrieben

bessere Bezahlung von sozialen Berufen

sofortige Erhöhung der Landeszuschüsse für Volkshochschulen

mehr Bildungsurlaub, auch ohne inhaltliche Beschränkung

Weiterbildungsfonds für Beschäftigte, von Unternehmen finanziert Die Linke | Klima, Umweltschutz und Energie Klima sozial gerechtere und ökologischere Gesellschaft

Green New Deal: nachhaltige und sozial gerechte Produktion Naturschutz Stärkung des Artenschutzgesetzes

Widerherstellung natürlicher Lebensräume

alternative Verfahren zu Tierversuchen fördern

Straßenbeleuchtung auf warm-weißes Licht umstellen, um Insekten zu schützen

kommunales Verbot von Zirkusbetrieben mit Wildtieren Energie mehr Mittel für Forschung zu regenerativen Energien und Umwelttechnik

Photovoltaik-Pflicht für alle Neubauten

Rekommunalisierung der Energie- und Wasserversorgung

energetische Sanierung landeseigener Immobilien

Sozialtarife für Strom und Wärme

Ausbau der Windenergie mit Bürgerbeteiligung und Energiegenossenschaften

Wiedereinführung der Gaspreiskontrolle

Investitionen in Forschungs- und Förderprogramme zu Kohlenstoff senken Landwirtschaft Anreizstruktur, um von konventioneller auf ökologische Landwirtschaft umzustellen

Stärkung regionaler Produktion und Vermarktung

faire Abnahmepreise und gerechte Bezahlung der Beschäftigten

mehr Forschung zur Entwicklung natürlicher Pflanzenschutzmittel

weniger Medikamente in der Tierzucht

verbesserte Arbeitsbedingungen und Tierschutz in der Fleischindustrie Die Linke | Gesundheit und Pflege Gesundheitsversorgung mehr Personal in Pflege und Gesundheit

Abschaffung der Fallpauschalen

medizinische Versorgung im ländlichen Raum sichern

Mangel an Medikamenten, Impfstoffen und Materialien vorbeugen: mehr Vorräte anlegen, Produktion im Inland voranbringen

kommunale Krankenhäuser erhalten, privatisierte Kliniken rekommunalisieren

Investitionsstau bei Krankenhäusern, Psychiatrien und Unikliniken beenden

Frauengesundheitszentren finanziell besser absichern

Kinderkliniken ausbauen

Einführung elektronischer Gesundheitskarten für Geflüchtete Pflege zusätzliche Heimplätze schaffen

bessere Bezahlung von Pflegekräften und mehr Personal in Heimen

Entprivatisierung der Pflege

Mehrgenerationenhäuser und barrierefreien Wohnraum ausbauen Die Linke | Verkehr und Mobilität Straßen und Radwege Straßen erhalten statt neu bauen

Tempobegrenzung: 80 km/h auf Landstraßen, 30 km/h in geschlossenen Ortschaften

mehr autofreie Zonen, Parkraum Rad- und Fußverkehr umwidmen

mehr Grünflächen schaffen

Ausbau des Radwegenetzes

kostenlose Fahrradmitnahme in Bus und Bahn Bahn, ÖPNV und Flughäfen kostenfreier öffentlicher Nahverkehr für alle, landesweites Sozialticket als ersten Schritt

Nahverkehrsabgabe an Kommunen

Ausbau des ÖPNV: bessere Taktung im gesamten Netz

Bus und/oder Bahn-Verbindungen in jedem Ort

Barrierefreiheit an Haltestellen ausbauen

Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken und Bahnhöfe

100 Millionen Euro pro Jahr bis 2030 für den Ausbau des Schienenverkehrs

Güterverkehr auf die Schiene verlagern

Schiffsverkehr ökologisch und nachhaltig strukturieren

Fluglärmaktionsplan und striktes Nachtflugverbot

keine weiteren Kapazitäten am Flughafen Stuttgart, regionale Flughäfen abbauen Die Linke | Gesellschaft, Integration und Gleichstellung Migration und Flüchtlingspolitik Familiennachzug vereinfachen

Baden-Württemberg soll mehr Geflüchtete aufnehmen

keine Kriminalisierung von Flüchtlingshelfern und Seenotrettern

dezentrale Unterbringung und freie Wohnortwahl für Geflüchtete

besserer Rechtsschutz gegen Abschiebungen

genereller Abschiebestopp und Abschaffung der Abschiebungshaft

Abschaffung der Einstufung als "sicheres Herkunftsland" Integration und Inklusion Antirassismus und Antifaschismus in der Landesverfassung verankern

Berufsqualifikationen aus dem Ausland unbürokratisch anerkennen

aktive Antidiskriminierungspolitik: verpflichtende antirassistische und interkulturelle Weiterbildungen für Lehrkräfte und Staatsbeschäftigte

mehr Menschen mit Migrationserfahrung im öffentlichen Dienst

Förderung des muttersprachlichen Unterrichts in allen Schulformen

Zugang zu Integrations- und Sprachangeboten für alle

aktiv gegen Rechts, Rechtspopulisten und Verschwörungsmythen

Förderung von Erinnerungskultur

interdisziplinäre Forschungsschwerpunkte an Universitäten und Hochschulen zu Faschismus, Rassismus und Militarismus einrichten Gleichstellung Lehrstühle für Geschlechterstudien/Gender Studies finanziell fördern

Lehrstuhl zu unbezahlter Sorgearbeit einrichten

Gleichstellungsprogramme stärken

Mütter- und Familienzentren ausbauen

geschlechtergerechte Auftragsvergabe: Gleiche Bezahlung von Frauen und Männern und familienfreundliche Strukturen sollen Kriterien bei der öffentlichen Auftragsvergabe werden

gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit, unabhängig vom Geschlecht

queere Menschen und Regenbogenfamilien in allen Bereichen schützen

Vertretung von Menschen mit Behinderung rechtlich stärken Religion und Glaube Arbeitsrechte auch bei kirchlichen Trägern: Streikrecht und Schutz vor Diskriminierung