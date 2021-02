Die Humanisten verstehen sich als rational, liberal und fortschrittlich. Was will die Partei und was steht in ihrem Wahlprogramm für die Landtagswahl 2021?

Die Partei der Humanisten vertritt nach eigener Darstellung einen säkularen Humanismus und geht davon aus, "dass die Vorgänge im Universum Naturgesetzen folgen, ohne Eingriffe durch Götter oder höhere Mächte". Die Partei legt Wert auf ein "naturalistisches, kritisch-rationales und wissenschaftliches Weltbild". Ein Kernthema der Partei ist die Säkularisierung. Gegründet wurde die Partei 2014 in Berlin. Der Landesverband Baden-Württemberg hat 214 Mitglieder (Stand: 31.01.2021). Bei der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg treten die Humanisten in drei Wahlkreisen an. Das Wahlprogramm der Humanisten umfasst 25 Seiten und 12 Kapitel. Es ist online zugänglich. Hier eine redaktionelle Auswahl zu bestimmten Themen. Humanisten | Bildung und Forschung Kitas und Schulen kostenlose und weltanschaulich-neutrale Kindertagesstätten

Abschaffung des konfessionsgebundenen Religionsunterrichts

Einführung eines allgemeinen, verpflichtenden Ethikunterrichts

Ausbau von Ganztagsangeboten und Beratungsmöglichkeiten

Breitband-Internet an jeder Schule

IT-Personal an Schulen

flächendeckende Bereitstellung von Endgeräten Universität und Forschung höhere Mindestgrenzen für Zeitverträge und Schaffung von Dauerstellen

öffentlich geförderte Forschung muss die Ergebnisse offen und frei zur Verfügung stellen Humanisten | Finanzen, wirtschaftlicher Wandel und Digitalisierung Anforderungen für die Finanzierung des Breitbandausbaus senken

Digitalisierung in Behörden beschleunigen

Leistungen von Behörden online verfügbar machen

mehr internationale Kooperation Einsetzen für ein faires Steuer- und Arbeitsrecht Humanisten | Innere Sicherheit, Verfassung und Justiz Ausbau der bundes- und europaweiten Zusammenarbeit von Polizei und Sicherheitsbehörden

Polizei soll einer eindeutigen Kennzeichnungspflicht unterliegen

Streichung des Gottesbezugs aus der Landesverfassung Humanisten | Wohnen, Arbeit und Soziales Schaffung von neuem Wohnraum durch Höhe statt Fläche

öffentliche Bodenbevorratung vorantreiben

Entlastung von Privatpersonen beim Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum

Landesexperiment zum Grundeinkommen (BGE-Experiment) vorantreiben

Abschaffung des kirchlichen Arbeitsrechts in der Daseinsvorsorge Humanisten | Klima, Umweltschutz und Energie Maßnahmen zur Reduktion von CO2 fördern

Schutz und weitere Erschließung von Grünflächen

Forschung für neue Technologien in der Landwirtschaft fördern

Anreize zur verstärkten Automatisierung und Digitalisierung der Landwirtschaft setzen

Förderung von nachhaltigen Tierfleischalternativen Humanisten | Gesundheit und Pflege Legalisierung des Umgangs mit psychoaktiven Substanzen

Einführung einer Drogensteuer

angemessene Vergütung von Fach- und Pflegepersonal sicherstellen

Ausbau der Kapazitäten in der Notfallversorgung

Rückabwicklung der Privatisierung von Häusern der Grund- und Regelversorgung

langfristig: Einführung einer einheitlichen und solidarischen Bürgerversicherung

Streichung der Homöopathie als Satzungsleistung der Krankenkassen Humanisten | Verkehr und Mobilität Straßen und Radwege Ausbau der E-Lade-Infrastruktur

Ausbau von Car-Sharing-Angeboten

Ausbau des Radwegenetzes in der Stadt und auf dem Land Bahn, ÖPNV und Flughäfen bessere Anbindung des ländlichen Raumes

stärkere Vernetzung der Tarifgebiete

Reaktivierung von Bahnstrecken, um Lücken im Bahnnetz zu schließen

mehr Güterverkehr: Transport von der Straße auf die Schiene verlagern Humanisten | Gesellschaft, Integration und Gleichstellung Liberalisierung des Adoptions- und Abtreibungsrechts

rechtliche Gleichstellung von Partnerschaften in allen Belangen, unabhängig von ihrer geschlechtlichen Konstellation

Verbot von medizinisch nicht-indizierter Beschneidung an Minderjährigen

Umsetzung des Rechts auf Sterbehilfe