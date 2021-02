Die Grünen stellen seit zehn Jahren den Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg. Aber was will die Partei und was steht in ihrem Wahlprogramm für die Landtagswahl 2021?

Den Landesverband der Grünen in Baden-Württemberg gibt es seit 1979, noch bevor die Bundespartei 1980 in Karlsruhe gegründet wurde. 1993 schlossen sich die Grünen mit der ostdeutschen Partei Bündnis 90 zusammen. Im baden-württembergischen Landtag ist die Partei seit 1980 vertreten und stellt seit 2011 mit Winfried Kretschmann den Ministerpräsidenten. Seit 2016 ist sie stärkste Fraktion im Landtag. In der Partei bündelten sich verschiedene soziale Strömungen der 1970er Jahre, allen voran die Anti-Atomkraft-Bewegung und die Friedensbewegung. Die inhaltlichen Leitgedanken der Grünen sind bis heute der Umweltschutz sowie eine Politik der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Bei der Landtagswahl 2016 erreichten die Grünen 30,3 Prozent. Die Partei tritt 2021 in allen 70 Wahlkreisen an. Spitzenkandidat ist erneut der amtierende Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Die Grünen haben nach eigenen Angaben 14.800 Mitglieder in Baden-Württemberg (Stand: 22.1.2021). Wortwolke des Wahlprogrammes der Grünen Die Wortwolke zeigt die am häufigsten verwendeten Worte im Wahlprogramm der Partei an. SWR Bild in Detailansicht öffnen Was die Grünen in Baden-Württemberg wollen: Das Wahlprogramm der Grünen hat 320 Seiten und 16 Kapitel. Es ist online zugänglich. Hier eine redaktionelle Auswahl der wichtigsten Positionen: Grüne | Bildung und Forschung Kitas und Schulen quantitativer und qualitativer Ausbau der Kindertagesstätten

einkommensabhängige Kita-Gebühren

ausreichend Fachpersonal in Kitas gewinnen, Ausbildung und Weiterqualifizierung verbessern

Schaffung starker Grundschulen mit multiprofessionellen Teams

Erhöhung der Zahl der Studienplätze für das Grundschullehramt

Weiterentwicklung der Sekundarstufe zu einer zukunftsfähigen, leistungsstarken und sozial gerechten Schulstruktur

umfassende Digitalisierung der Schulen und Ausstattung mit Endgeräten, Breitband und WLAN

Inklusion als ein der frühkindlichen und schulischen Bildung zugrunde liegendes Prinzip

für faire Bildungschancen für alle Kinder

mehr Demokratiebildung in der Schule

Schule als Ort der Vielfalt und des gesellschaftlichen Zusammenhalts Universität und Forschung strategische Stärkung von Zukunftsthemen wie Wandel der Mobilität, nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft, Energie- und Klimaforschung, Fortschritt in Medizin und Lebenswissenschaften sowie Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz

Einsatz für regionale und internationale Vernetzung in Forschung und Universität

Investitionen in Ausstattung beim digitalen Lernen und Lehren

Förderung der Vielfalt an Universitäten und Hochschulen

Stärkung der Wissenschaft für Nachhaltigkeit und nachhaltig betriebener Hochschulen Grüne | Finanzen, wirtschaftlicher Wandel und Digitalisierung Steuern und Finanzen konsequente Ausrichtung der Finanzpolitik an Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Ökologisierung des Steuerrechts und mehr Geschlechtergerechtigkeit

alle Landesunternehmen sollen eine Gemeinwohlbilanz vorweisen

attraktive Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst, der Steuer- und Finanzverwaltung

effektive Verfolgung von Steuerstraftäterinnen und -tätern

kleinere und mittlere Einkommen sollen steuerlich entlastet werden Wirtschaft und wirtschaftlicher Wandel sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft ermöglichen

Wende zu einer konsequenten Kreislaufwirtschaft schaffen

Schaffung neuer Industriearbeitsplätze, die in anderen Bereichen durch Automatisierung und Digitalisierung wegfallen

Stärken der Aus- und Weiterbildung im Handwerk, insbesondere in Bereichen mit Fachkräftebedarf

Förderung und Unterstützung der emissionsfreien Autoindustrie

Stärkung der Gemeinwohlökonomie: Schaffung einer Anlaufstelle und mehr Fördermittel

bessere Finanzierungsinstrumente für Sozialunternehmen

Schaffung eines eigenen Förder- und Beratungsprogramms für Genossenschaften, Sozialunternehmen, gemeinnützige Unternehmen und die Solidarische Landwirtschaft

mehr Unterstützung von Sharing-Konzepten

Gründung einer landesweiten digitalen Tausch- und Verleihplattform Digitalisierung flächendeckender Breitbandausbau

eine sozial und nachhaltig gestaltete Digitalisierung

Unterstützung von kleinen und mittelständischen Unternehmen mit einer Digitalisierungsprämie

weitere Digitalisierung der Hochschulen in Lehre und Forschung

mehr Digitalisierung der Verwaltung Grüne | Innere Sicherheit, Verfassung und Justiz Justiz und Kriminalität starke, leistungsfähige und humane Justiz

kriminelles Fehlverhalten zeitnah sanktionieren

Schaffung eines nachhaltigen Opferschutzes und eines humanen Strafvollzugs

mehr Personal und bessere Ausstattung bei der Polizei

weitere Digitalisierung der Polizeiarbeit

effektive Verfolgung von Wirtschaftskriminalität Innere Sicherheit Schaffung einer modernen, bürgerrechtsorientierten und evidenzbasierte Sicherheitspolitik

keine Vorratsdatenspeicherung

konsequentes Vorgehen gegen jeglichen gewaltbereiten Extremismus

Islamismus nachhaltig und konsequent bekämpfen

Zivilgesellschaftliches Engagement, Forschung und politische Bildung im Kampf gegen rechts stärken Verfassung, bürgerliches Engagement und Wahlrecht Beteiligungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger ausbauen

Einführung von neuen direktdemokratischen Elementen auf Landkreisebene

Modernisierung des Landtagswahlrechts: personalisiertes Verhältniswahlrecht mit einer geschlossenen Landesliste

Herabsenken des Wahlalters auch bei Landtagswahlen

Wahlrecht bei Landtagswahlen für EU-Bürgerinnen und -Bürger

Wahlrecht für Drittstaatsangehörige auf kommunaler und Landesebene

uneingeschränktes Wahlrecht von Wohnsitzlosen ermöglichen Grüne | Wohnen, Arbeit und Soziales Wohnen und Stadtplanung bezahlbaren, ökologischen Wohnraum für alle

nachhaltige Siedlungsentwicklung durch Schaffung lebendiger Orts- und Quartiersmitten

Aufwerten des öffentlichen Raums durch das Schaffen von autofreien Zonen, "Shared Spaces" oder Begegnungszonen

mehr Förderung von Mehrgenerationenhäusern und barrierefreiem Wohnen

Aufstockungen des landeseigenen Wohnraums

Begrenzung des Flächenverbrauchs für Neubauten im Sinne von Natur- und Artenschutz Arbeit und Soziales gute und faire Arbeit, Chancengleichheit, Weiterbildung und Teilhabe für alle

Sozialpartnerschaft stärken durch Tariflöhne und Mitbestimmung der Beschäftigten

Schaffung neuer Industriearbeitsplätze in Bereichen, die durch Automatisierung und Digitalisierung wegfallen

Stärken von Aus- und Weiterbildung im Handwerk

mehr Möglichkeiten zu Arbeitszeitverkürzungen

Schaffung von breiten Weiterbildungsangeboten im Sinne von Transformation und Digitalisierung

Gleichstellung und Inklusion weiter voran bringen

Förderung von Bildungsangeboten im Bereich Antirassismus und Antidiskriminierung Grüne | Klima, Umweltschutz und Energie Klima vollständiger Umstieg auf natürliche und saubere Energien

Anpassen der Klimaziele Baden-Württembergs im Klimaschutzgesetz und im Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKK) an Pariser Klimaziele, den 1,5-Grad-Pfad und Klimaziele der Europäischen Union

klimaneutrales Baden-Württemberg: landeseigene Betriebe und Unternehmen sollen bis 2035 klimaneutral arbeiten

Klimacheck für alle Förderprogramme des Landes

Einrichtung eines Gremiums der "Klimaweisen", die einen jährlichen Klimabericht vorlegen sollen

Bau von neuen Wohnbaugebieten nur klimaneutral

Waldumbau vorantreiben und Strategien für Folgen der Klimakrise und Trockenheit entwickeln Naturschutz Stärkung der biologischen Vielfalt und Bewahrung des Artenreichtums

mehr finanzielle Mittel für Natur- und Artenschutz von bis zu 150 Millionen Euro pro Jahr bis 2026

Förderung von nachhaltigem Einsatz von Rohstoffen und Materialien

20 neue Naturschutzgebiete bis 2026

Aufrüstung des Großteils der Kläranlagen mit der "vierten Reinigungsstufe" Energie Kohleausstieg bis 2030 und vollständiger Umstieg auf erneuerbare Energien

zügiger Rückbau der Atomkraftwerke

flächendeckender Ausbau erneuerbarer Energien aus Sonne, Wasser und Wind

Umstellung von Wärme aus Öl, Kohle und Gas auf klimafreundliche Technologien

Ausdehnung der Pflicht für Photovoltaik-Anlagen auf neue Wohngebäude

Ausbau der Windkraft durch 1.000 neue Anlagen im Staatswald und in der Fläche

klimafreundliche Digitalisierung durch CO2-neutrale Rechenzentren Landwirtschaft ressourcenschonende, nachhaltige und naturverträgliche Landwirtschaft

gentechnikfreie und tiergerechte landwirtschaftliche Produktion

mindestens 40 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche soll bis 2030 ökologisch bewirtschaftet werden

konsequente Reduktion von Pestiziden

Stärkung regionaler Lebensmittelerzeuger

eigene Tierschutzstrategie des Landes

lückenlose Überwachung von tierhaltenden Betrieben, Schlachthöfen und Tiertransporten

Ausbau der Verbraucherzentrale Grüne | Gesundheit und Pflege Gesundheitsversorgung flächendeckende Gesundheitsversorgung auch im ländlichen Raum

Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes

Krankenhausbau und Investitionen in Digitalisierung und technische Ausstattung

mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen

Ausbau von digitalen medizinischen Beratungs- und Behandlungsangeboten

Stärkung der Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung

Ausbau der Barrierefreiheit Pflege mehr Personal und bessere Ausstattung in der Pflege

bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte

mehr Angebote zur Unterstützung und Beratung für pflegende Angehörige Grüne | Verkehr und Mobilität Straßen und Radwege Reduzierung der mit dem Auto zurückgelegter Strecken um ein Drittel

strategischer Ausbau der Fahrradinfrastruktur: 30 neue Radschnellverbindungen bis 2030

"Investitionsoffensive" in klimafreundliche Fahrzeuge und Infrastruktur

sichere Straßen mit ausreichend Platz für Rad- und Fußverkehr

Tempolimit: 130 km/h auf Autobahnen, 80 km/h auf Landstraßen und 30 km/h als Regelgeschwindigkeit innerorts Bahn, ÖPNV und Flughäfen für einen starken, gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr

Verdopplung des öffentlichen Verkehrs bis 2030

Ausbau von klimafreundlichem Güterverkehr

Reduzierung des innerdeutschen Flugverkehrs

für eine bundesweite CO2-Besteuerung von Kerosin

Einführung einer CO2-Komponente in Start- und Landeendgebühren Grüne | Gesellschaft, Integration und Gleichstellung Migration- und Flüchtlingspolitik Einsatz für eine Flüchtlingspolitik, die sich an Menschlichkeit und Verantwortung orientiert

für ein rechtsstaatliches, faires und schnelles Asylverfahren

humanitär verantwortliche Rückkehr- und Abschiebepraxis

Einsatz für das nachhaltige Bekämpfen von Fluchtursachen in der Herkunftsregion Integration und Inklusion Schaffung von langfristigen Integrations- und Bleibeperspektiven für Geflüchtete

mehr Vielfalt und Diversity in der Lehre und Schulen

Schaffung und Förderung von mehr integrativen Sportangeboten Gleichstellung Stärkung von Gleichstellungsbeauftragten

mehr Chancengleichheit für alle Geschlechter

Maßnahmen und Förderung gegen Gewalt gegen Frauen

Änderung des Landtagswahlrechts und Entwicklung eines Paritätsgesetzes Kirche, Religion und Glaube Fördern des interreligiösen und kulturellen Austauschs der Religionen

Schutz aller religiöser Gruppen und stärkerer Schutz vor Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus