Die Basisdemokratische Partei Deutschland ging aus einer Protestpartei gegen die Coronamaßnahmen hervor. Was will die Basis und was steht in ihrem Wahlprogramm für die Landtagswahl?

Die Partei Basisdemokratische Partei Deutschland (Kurz: die Basis) ist Nachfolgerin der Protestpartei "Widerstand2020", die sich gegen die Corona-Maßnahmen in Deutschland richtete. Die Gründung des Landesverbands der Basis erfolgte 2020 in Balingen. Die Basis versteht sich als Wertegemeinschaft mit basisdemokratischem Ansatz und vier Säulen: Freiheit, Achtsamkeit, Machtbegrenzung und Schwarmintelligenz. Zentrale Themen sind die Sicherung von Freiheits- und Grundrechten, politische Eigenverantwortung und Achtung der Umwelt. Die Partei steht vielen Corona-Maßnahmen kritisch gegenüber. Der Landesverband in Baden-Württemberg hat etwa 1.000 Mitglieder. Bei der Landtagswahl ist die Basis in 60 Wahlkreisen zugelassen. Das Landesprogramm der Partei umfasst zehn Seiten und zwölf Kapitel. Es ist online zugänglich. Hier eine redaktionelle Auswahl zu bestimmten Themen. die Basis | Bildung und Forschung Bildung darf nicht von wirtschaftlichen oder staatlichen Interessen bestimmt werden

für ein vielfältiges und freies Bildungswesen

Zweck jeder Bildung soll die Förderung des Menschen und seiner Interessen sein die Basis | Finanzen, wirtschaftlicher Wandel und Digitalisierung Staat soll wirtschaftliche Rahmenbedingungen und steuerliche Anreize für Unternehmen festlegen, die sich an sozialem und ökologischem Gemeinwohl orientieren

für solidarisches und ökologisch nachhaltiges Wirtschaften und für fairen Handel

für ein gerechtes und nachvollziehbares Steuersystem, insbesondere auch für die Besteuerung in Deutschland tätiger, internationaler Konzerne

öffentliche Infrastruktur darf nicht privatwirtschaftlichen Interessen untergeordnet werden

Erhalt des Bargeldes unverzichtbar die Basis | Wohnen, Arbeit und Soziales gerechte Verteilung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse

Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens die Basis | Innere Sicherheit, Verfassung und Justiz Transformation der Demokratie auf allen politischen Ebenen in direkte, basisdemokratische Mitbestimmung

Politik muss die innere und äußere Sicherheit Deutschlands gewährleisten, ohne das Land für Einwanderer abzuschotten und die grundlegenden Menschenrechte zu verletzen die Basis | Klima, Umweltschutz und Energie sofortige Umstellung auf nachhaltige Produktions- und Lebensweise, Kosten müssen solidarisch von der Allgemeinheit getragen werden

Umstellung der Energiewirtschaft auf Klimaneutralität und ökologische Nachhaltigkeit, ohne kurzsichtige Schnellschüsse

Umstellung der Landwirtschaft auf nachhaltigen, ökologischen Landbau die Basis | Gesundheit und Pflege Gesundheitsvorsorge und Angebote des Gesundheitswesens gehören in den Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge

keine staatliche Impfpflicht oder Immunitätsausweis, keine Privilegien für Geimpfte

Entscheidungsrecht des Einzelnen bei der Wahl der gesundheitlichen Behandlungsart (beispielsweise Schulmedizin oder alternative Heilkunde)

Erhalt des Heilpraktikerberufes sowie aller Klinikstandorte und die Zurücknahme des begonnenen Prozesses der Klinikstreichungen die Basis | Verkehr und Mobilität öffentliches Mobilitätsangebot, das die Belastungen durch den Individualverkehr reduziert, mobiles Leben der Zukunft sicherstellen

kontinuierlicher Ausbau des Radwegenetzes die Basis | Gesellschaft, Integration und Gleichstellung Verantwortung gegenüber notleitenden Menschen in anderen Ländern, Beseitigung von Fluchtursachen

weitergehender und vertiefender Ausbau der Beziehungen von Baden-Württemberg zu westlichen und südlichen Nachbarn, insbesondere zu Frankreich