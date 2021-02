Die Partei Demokratie in Bewegung fordert mehr Bürgerbeteiligung und tritt erstmals bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg an. Was will die Partei und was steht in ihrem Wahlprogramm?

Die Kleinpartei Demokratie in Bewegung (DiB) wurde 2017 gegründet. Die DiB versteht sich als "demokratischen Neuanfang" und setzt sich im Kern für eine stärkere Mitbestimmung und höhere Transparenz in der Politik ein. Die Schwerpunktthemen sind mehr Bürgerbeteiligung, eine am Gemeinwohl orientierte Politik und der Klimaschutz. Außerdem fordert sie massive Entlastungen für Alleinerziehende. Demokratie in Bewegung hat etwa 330 Mitglieder in Baden-Württemberg und tritt in drei Wahlkreisen zur Landtagswahl an (Nürtingen, Tübingen, Bietigheim-Bissingen). Das Wahlprogramm von DiB hat 60 Seiten und 15 Kapitel. Es ist online zugänglich. Hier eine redaktionelle Auswahl zu bestimmten Themen. DiB | Bildung und Forschung Schulbildung soll zur Sache des Bundes werden

nachhaltige Sanierung von Kitas und Schulen (Belüftungsanlagen, WC-Anlagen, Trinkwasseranlagen, Multimedia-Ausstattung) DiB | Finanzen, wirtschaftlicher Wandel und Digitalisierung Entwicklung eines neuen Wohlstands-Indikators, der das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als Messgröße für den Wohlstand der Gesellschaft erweitert

Land soll ökologische und ethische Aspekte bei Finanzierungsentscheidungen berücksichtigen

höhere steuerliche Entlastung für Alleinerziehende, Familiensplitting statt Ehegattensplitting DiB | Wohnen, Arbeit und Soziales Wohnen und Stadtplanung Nachbesserung der Mietpreisbremse

Privatisierung von bisher in öffentlichem Besitz befindlichen Wohnungen stoppen

Stärkung von gemeinwirtschaftlichen Wohnformen, beispielsweise Wohnungsgenossenschaften

Verbesserung des Zuganges zum Wohnungsmarkt für wohnungslose Männer und Frauen

mehr privaten Immobilienbesitz durch Bauland auf Erbpachtbasis ermöglichen Arbeit und Soziales Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens

Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde

Bezahlung von Leih- und Zeitarbeitern soll aufgrund der erhöhten Anforderungen zehn Prozent höher ausfallen als von regulär Beschäftigten am gleichen Arbeitsplatz

voller Lohnausgleich für Alleinerziehende bei Krankheit und Betreuungspflichten der Kinder DiB | Innere Sicherheit, Verfassung und Justiz demokratische Teilhabe von Bürgerinnen und Bürger durch geloste Bürgerräte auf allen politischen Ebenen

geschlechterparitätische Besetzung des Landtags

Wahlrecht bei Landtagswahlen ab 16 Jahren

Wahlrecht auch für Menschen, die in Betreuung sind oder nach einer Straftat in die Psychiatrie eingewiesen wurden

Einführung eines verpflichtenden Lobbyregisters

Parteien sollen private Parteispenden nur bis maximal 50.000 Euro pro Person und Jahr annehmen dürfen DiB | Klima, Umwelt und Energie Klima Subvention ausschließlich von Firmen, die "Cradle to Cradle" produzieren

Recyclingfreundlichkeit über eine Recyclingabgabe (oder über die Mehrwertsteuer) finanzieren

Einführung eines "Kompost"-Siegels

Bußgelder von mindestens zehn Prozent des Umsatzes für "Greenwashing"

nur noch Produkte neu zulassen, die überwiegend aus recycelten Rohstoffen hergestellt werden Energie alle Netze (Elektrizität, Telekommunikation oder Gas) müssen zurück in staatliche Hand

Netzneutralität für alle Netze ins Grundgesetz festschreiben

öffentliche Institutionen sollen einen Divestment-Ansatz verfolgen

signifikanter Zuschuss für einkommensschwache Haushalte, um Austausch stromintensiver Haushaltsgeräte einzuführen Landwirtschaft Verbot des Einsatzes von Glyphosat

europaweites Verbot des Vertriebs gentechnisch veränderter Pflanzen und gentechnisch veränderten Saatgutes

Reform der Nutztierhaltung (unter anderem ausreichend Platz, deutlich reduzierter Arzneimitteleinsatz)

langfristiges Ziel: komplette Umstellung der Landwirtschaft auf ökologische Anbauformen DiB | Gesundheit und Pflege Gesundheitswesen soll vollständig in öffentlicher Hand betrieben werden DiB | Verkehr und Mobilität Einführung eines Tempolimits von 130 km/h auf allen bundesdeutschen Autobahnen

keine Zulassungen für Dieselfahrzeuge, die die Stickoxidemissionen überschreiten oder gegen EU-Zulassungsvorschriften verstoßen

Nutzung des ÖPNV soll fahrscheinlos und kostenfrei sein, Finanzierung über Steuersystem

Einführung einer Steuer auf Flugbenzin DiB | Gesellschaft, Migration und Integration flächendeckendes System aus Schutzambulanzen, Hilfs- und Beratungsangeboten sowie Prozessbegleitungen für Menschen, die Opfer von frauen- oder vielfaltsfeindlicher Gewalt wurden Verbot von geschlechterdiskriminierender oder sexistischer Werbung