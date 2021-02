Die CDU geht als Juniorpartner der Regierungskoalition ins Rennen und möchte nach zehn Jahren wieder die Ministerpräsidentin stellen. Aber was will die Partei und was steht in ihrem Wahlprogramm der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg?

Der baden-württembergische Landesverband der CDU entstand 1971 durch Zusammenschluss der Verbände Nordbaden, Südbaden, Nordwürttemberg und Württemberg-Hohenzollern zu einem Dachverband. Ihre Wurzeln hat die Landes- wie auch die Bundespartei in der Deutschen Zentrumspartei der Weimarer Republik, die ein christliches Bürgertum mit liberal-demokratischen Werten vertrat. Der baden-württembergische Landesverband ist nach eigenen Angaben der zweitgrößte der CDU in Deutschland. Von 1953 bis 2011 stellte die CDU durchgehend den Ministerpräsidenten und ging aus allen Landtagswahlen als stärkste Partei hervor. Seit 2016 ist sie Juniorpartner in der grün-schwarzen Regierungskoalition. Inhaltlich steht die CDU für eine christliche und wertkonservative Politik. Im Wahlprogramm zur Landtagswahl 2021 setzt die CDU den Fokus auf die Stärkung der traditionellen Familie, Entlastung von großen und mittelständischen Unternehmen, aber auch auf eine starke Sicherheitspolitik. Bei der Landtagswahl 2016 erreichte die CDU 27 Prozent. Spitzenkandidatin 2021 ist die amtierende Kultusministerin Susanne Eisenmann. Die CDU tritt in allen 70 Wahlkreisen an. Die Partei hat nach eigenen Angaben 60.000 Mitglieder in Baden-Württemberg (Stand: 31.1.2021). Was die CDU in Baden-Württemberg will: Das Wahlprogramm der CDU hat 35 Seiten und umfasst 100 Punkte. Es ist online zugänglich. Hier eine redaktionelle Auswahl der wichtigsten Positionen: CDU | Bildung und Forschung Kitas und Schulen Erhalt eines differenzierten Schulsystems

Wiedereinführung der verbindlichen Grundschulempfehlung

quantitativer Ausbau der Kindertagesbetreuung

Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung im Grundschulalter verwirklichen

flexible Betreuungsangebote ausbauen

Digitalisierung an Schulen: Fortbildungen für alle Lehrkräfte bis 2023/2024; Fachpersonal für IT-Administration

gleiche technische Voraussetzungen schaffen: Endgeräte bereitstellen oder einkommensabhängigen Zuschuss gewähren Universität und Forschung Wissenschaftsstandort Baden-Württemberg stärken und ausbauen

Struktur der Hochschullandschaft überprüfen und neu ausrichten

Hightech-Agenda: Zukunftsthemen fördern und weiterentwickeln

Digitalisierungspauschale für Ausbau der digitalen Lehre, Investitionen von insgesamt 40 Millionen Euro pro Jahr

mehr Unternehmensgründungen aus der Wissenschaft ermöglichen: bessere Bedingungen schaffen für angewandte Forschung CDU | Finanzen, wirtschaftlicher Wandel und Digitalisierung Steuern und Finanzen Schuldenbremse einhalten, Neuverschuldung aus der Corona-Krise systematisch abbauen

keine neuen Steuererhöhungen einführen Wirtschaft und wirtschaftlicher Wandel Handwerk stärken: Maßnahmen in Bereichen Digitalisierung, Personal und Strategie ausbauen

Unternehmenssteuerreform auf Bundesebene: Unternehmen Investitionen in Digitalisierung und Klimaschutz ermöglichen

mehr Anreize für Unternehmensgründungen schaffen, steuerliche Rahmenbedingungen für Start-ups verbessern

Forschung und Produktion von Kraftstoff und Energieträgern aus Wasserstoff und "eFuels" fördern

Wasserstoffbeauftragten des Landes ernennen, Pilotprojekte in Kommunen Digitalisierung eigenes Ministerium für Digitalisierung schaffen

Digitalisierungsprämie: Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besonders unterstützen

1,5 Milliarden Euro bis 2026 in flächendeckenden Breitbandausbau und schnelle Mobilfunknetze investieren

flexibleres Arbeitsrecht und mehr Homeoffice unterstützen

"Digitalisierungsoffensive" für Hochschulen

mehr Fortbildung für Fachkräfte: Aus- oder Weiterbildung in Teilzeit ermöglichen, neue Berufsfelder erschließen CDU | Innere Sicherheit, Verfassung und Justiz Justiz und Kriminalität Ausbau und Digitalisierung der landesweiten Justiz

bis zu 1.400 neu auszubildende Polizeibeamtinnen und -beamten pro Jahr einstellen, über 3.000 zusätzliche Polizeivollzugsstellen bis 2030 schaffen

technische Ausstattung der Polizei verbessern, Investitionen von 200 Millionen Euro

moderne Ermittlungsarbeit ermöglichen: Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) zur Auswertung von Big Data, intelligente Videoüberwachung, automatische Kennzeichenlesesysteme, Dashcams und Drohnen ausweiten

Möglichkeiten zur Durchsuchung gespeicherter Daten in digitalen Endgeräten

erweiterte DNA-Analysen einführen

zweiten Standort des Spezialeinsatzkommandos in Bruchsal schaffen Innere Sicherheit handlungsfähigen Verfassungsschutz erhalten: mehr personelle und technische Ausstattung

Landesaktionsplan gegen Extremismus, Antisemitismus und Rassismus, Maßnahmen und Angebote bündeln und weiterentwickeln

"Sonderstab Gefährliche Ausländer" fortsetzten und ausbauen: Ausländer abschieben, die besonders schwere Straftaten begangen haben. Verfassung, bürgerliches Engagement und Wahlrecht Landtagswahlrecht reformieren: Zwei-Stimmen-Wahlrecht mit geschlossener Landesliste CDU | Wohnen, Arbeit und Soziales Wohnen und Stadtplanung mehr sozialen Wohnraum schaffen

Bau von Wohnraum erleichtern: Kommunen bei Ausweisung von Bauland unterstützen, Gemeindeordnung überarbeiten

Baukindergeld auf Bundesebene auch über 31. März 2021 hinaus gewähren, sonst Einführung eines Landes-Baukindergeldes (1.200 pro Kind und Jahr für zehn Jahre)

Grunderwerbsteuer auf Bundesebene novellieren, bei Ersterwerb aussetzen

Grunderwerbsteuer auf 3,5 Prozent senken

Handlungsempfehlungen des Runden Tisches "Wohnen für das Alter" umsetzen Arbeit und Soziales flexibles Familienzeitkonto für mehr berufliche Auszeiten zur Erziehung von Kindern oder Pflege von Angehörigen einführen

Landesfamilienpass bereits ab zwei kindergeldberechtigten Kindern ermöglichen

Einführung eines Landesfamiliengeldes: mehr Geld für alle Familien, unabhängig vom Einkommen, der Erwerbstätigkeit und Art der Betreuung

berufliche Aus- und Weiterbildung fördern, Jugendliche mit schwächeren Leistungen besonders unterstützen

mehr finanzielle Unterstützung für die Arbeit der Tafeln CDU | Klima, Umwelt und Energie Klima "effizienter, marktwirtschaftlicher und globaler" Umweltschutz

klimafreundliche Mobilität fördern, Arbeitsplätze in Automobilindustrie sichern

Klimaschutzstiftung des Landes: CO2-Fußabdruck der Landesverwaltung, von Unternehmen, Kommunen und Privatpersonen reduzieren, Landesverwaltung soll klimaneutral werden

Wälder schützen: Waldbesitzer mit Klimaschutz- und Wiederbewaldungsprämie in Höhe von 100 Euro je Hektar über die nächsten 30 Jahre unterstützen, keine neuen Einschränkungen des Jagdrechts Naturschutz Erhalt der Artenvielfalt und der vielfältigen Landschaft

Gründung einer Landeszentrale für Anpassung, Resilienz und Umweltsicherheit im Landwirtschaftsministerium: Bestandsaufnahme und Maßnahmenplan

Fokus: Umwelt- und Artenschutz in Ballungs- und Siedlungsgebieten Energie saubere, aber auch bezahlbare Energie als Ziel

Ausbau von Solarenergie fördern, landesweite Kampagne schaffen, jährlicher Ausbau von 1.000 Megawatt pro Jahr auf 16 Gigawatt bis 2030

Windkraft: leistungsfähigere Anlagen ausbauen, die Natur- und Artenschutz ermöglichen

Smarte Wärme-Lösungen fördern: Vernetzung und Steuerung von Wärmeerzeugern, Wärmespeichern, Verbrauchern und Verteilnetzen mit "Smart-Grid" und "Smart-Metering" erreichen, Weiterentwicklung des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Landwirtschaft regionales und saisonales Angebote fördern, CO2-Belastung verringern

Familienbetriebe stärken: erzeugernahe Lebensmittelversorgung

Qualitätssiegel "QZBW" und "BioQZBW" stärken, neue Qualitätssiegel für in Baden-Württemberg erzeugte Produkte vorstellen

Kompensation für landwirtschaftliche Flächen als Standard

Fortführung des Sonderprogramms zur Stärkung der Biodiversität: Streuobst und Erhalt alter Rassen in der Tierhaltung fördern

heimische Bauernhöfe mit landesweiten "Zukunftsplan Tierwohl" einführen

hinwirken auf die Einführung eines europaweit festgeschriebenen, verpflichtenden Tierwohllabels CDU | Gesundheit und Pflege Gesundheitsversorgung leistungsfähiges Gesundheitssystem im ganzen Land sicherstellen

flächendeckende Versorgung, auch im ländlichen Raum, gewährleisten

Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes

bessere Vorbereitung auf mögliche künftige Pandemien

Versorgungssicherheit verbessern: Gründung der Initiative "Arzneimittelforschung und -produktion made in Baden-Württemberg"

Fachkräftemangel beheben: Ausbildung attraktiver machen, maßvolle Akademisierung, leistungsgerechte Bezahlung durch bundesweit einheitlichen Pflegetarifvertrag

digitale Möglichkeiten ausbauen: Online-Sprechstunden, telemedizinische Behandlung, Online-Konsil fördern Pflege Fachkräftemangel beheben: Ausbildung attraktiver machen, maßvolle Akademisierung, leistungsgerechte Bezahlung durch bundesweit einheitlichen Pflegetarifvertrag

pflegende Angehörige durch ein von der Pflegeversicherung unabhängiges Landespflegegeld (bis zu 1.000 Euro pro Jahr) entlasten CDU | Verkehr und Mobilität Straßen und Radwege klimafreundliche Mobilität ausbauen, emissionsarme Verbrennungstechnologien weiter erhalten

keine Fahrverbote

E-Mobilität: Bis 2026 Bau von einer Million privater Ladepunkte für E-Autos unterstützen, 100.000 öffentliche Ladepunkte schaffen, Netzkapazität ausbauen

Fahrrad-Infrastruktur verbessern und ausbauen, Radwege baulich vom Auto- und Fußverkehr trennen

Fuß und Radwege bei jedem Straßenbauprojekt mitdenken Bahn, ÖPNV und Flughäfen Verkehr nachhaltig wandeln, aber ohne "Bevormundung und Verbote"

Mobilitätsplattform einrichten, ÖPNV und Individualverkehr besser verknüpfen

mehr Park & Ride-Möglichkeit schaffen

flächendeckende Elektrifizierung der Schieneninfrastruktur

Schienenwege landesweit ausbauen

Busverkehr auf dem Land durch automatisierte Shuttle-Busse verbessern CDU | Gesellschaft, Migration und Integration Migration- und Flüchtlingspolitik Zusammenarbeit mit Behörden in Nachbarländern ausbauen: stärkere Bekämpfung illegaler Migration

auf konsequente Anwendung des Dublin-Systems drängen

"Sonderstab Gefährliche Ausländer" fortsetzen und ausbauen: Ausländer abschieben, die besonders schwere Straftaten begangen haben Integration und Inklusion Ernennung eines Landesintegrationsbeauftragten: Pakt für Integration mit Gemeinden weiterentwickeln und Integrationsstrukturen im Land ausbauen

mehr Unterstützung beim Spracherwerb

bessere Integrationsmöglichkeiten in Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, inbesondere für Frauen

leichtere Anerkennung von Berufsabschlüssen

mehr Schulsozialarbeit und Jugendberufshelfer für Arbeit mit jungen Migranten

Heimatvertriebene und Spätaussiedler unterstützen: landesweiter Gedenktag für Opfer von Flucht und Vertreibung einführen, Landesbeauftragten für Vertriebene, Flüchtlinge und Spätaussiedler berufen

landesweiter Gedenktag für Opfer von Flucht und Vertreibung einführen, Landesbeauftragten für Vertriebene, Flüchtlinge und Spätaussiedler berufen gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderung ermöglichen, Barrierefreiheit ausbauen Gleichstellung Gleichberechtigung von Frau und Mann: Gleichstellung in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik verwirklichen

ausgewogene Besetzung von Führungspositionen in Landesregierung, wichtigen Gremien und bei Unternehmen mit Landesbeteiligung anstreben

Unternehmen für das Thema Entgeltgleichheit sensibilisieren, bei strukturellen Veränderungen unterstützen Kirche, Religion und Glaube sicherstellen, dass Kirchen im gesellschaftlichen Leben verankert bleiben

Bekenntnis zum Staatsvertrag zwischen Land und Kirchen: dafür sorgen, dass Kirchen gesellschaftliche und seelsorgerische Aufgaben ungehindert erfüllen können

bekenntnisorientierten Religionsunterricht beibehalten

Dialog mit jüdischen und alevitischen Gemeinden und islamischen Religionsgemeinschaften pflegen