Bündnis C in Baden-Württemberg und ihr Programm für die Landtagswahl

Wahlprogramme der Parteien im Vergleich Bündnis C in Baden-Württemberg und ihr Programm für die Landtagswahl

Die christliche Partei Bündnis C tritt in neun Wahlkreisen zur Landtagswahl in Baden-Württemberg an. Die Partei hat bislang kein Wahlprogramm für die Landtagswahl 2021 veröffentlicht.