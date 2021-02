Die AfD wurde 2016 auf Anhieb zur größten Oppositionsfraktion im Landtag. Fünf Jahre danach strebt sie erneut ein deutlich zweistelliges Ergebnis an. Was will die Partei und was steht in ihrem Wahlprogramm für die Landtagswahl?

Die Alternative für Deutschland (AfD) wurde 2013 im Kontext der Eurokrise und als Protestpartei gegen die damit verbundene Rettungspolitik gegründet. Der Landesverband besteht seit demselben Jahr. Bei der Landtagswahl 2016 in Baden-Württemberg trat die AfD erstmals an und zog auf Anhieb in den Landtag ein, mit dem bisher besten Wahlergebnis in einem westdeutschen Bundesland. Seit 2015 - und nach dem Austritt von Vorstandsmitglied Bernd Lucke - positionierte sich die Partei als Reaktion auf die wachsenden Flüchtlingszahlen verstärkt durch national-konservative Positionen, rechts der CDU. Die Schwerpunkte des AfD-Wahlprogramms für Baden-Württemberg liegen im Bereich Flüchtlings- und Integrationspolitik und in der Innenpolitik. Bei der Landtagswahl 2016 erreichte die AfD 15,1 Prozent. Die Partei tritt 2021 in allen 70 Wahlkreisen an. Spitzenkandidat ist der Fraktionsvorsitzende Bernd Gögel. Die AfD hat nach eigenen Angaben 4.500 Mitglieder in Baden-Württemberg (Stand: 1.1.2021). Wortwolke des Wahlprogrammes der AfD Die Wortwolke zeigt die am häufigsten verwendeten Worte im Wahlprogramm der Partei an. SWR Bild in Detailansicht öffnen Was die AfD in Baden-Württemberg will: Das Wahlprogramm der AfD hat 64 Seiten und zwölf Kapitel. Es ist online zugänglich. Hier eine redaktionelle Auswahl der wichtigsten Positionen: AfD | Bildung und Forschung Kitas und Schulen keine Pflicht zur staatlichen Kinderbetreuung

Betreuungsgeld aus Landesmitteln für Familien

Kindergartenbesuch für Kinder ab drei Jahren soll kostenfrei sein

Wiedereinführung der verbindlichen Grundschulempfehlung

keine verpflichtende Ganztagsschule oder Gemeinschaftsschule

Erhalt der Haupt-, Werkreal- und Realschule

Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung in Regelschulen nur, wenn Lernende und Lehrkräfte nicht überfordert werden

Digitalisierung an Schulen unterstützen durch IT-Spezialistinnen und -Spezialisten im Schulbetrieb Universität und Forschung mehr Landesmittel für die Finanzierung der Hochschulen

weniger Internationalisierung, mehr Studienplätze für "Landeskinder"

Deutsch als Wissenschaftssprache erhalten: bundesweiter Aktionsplan zum Erhalt des Deutschen als Wissenschaftssprache

Überregulierung und Verschulung der Universitäten nach Bologna-Reform zurückfahren, Wiedereinführung von Diplomstudiengängen

Frauenquoten bei Stellenvergabe abschaffen

ersatzlose Abschaffung von Gleichstellungsbeauftragten an Universitäten AfD | Finanzen, wirtschaftlicher Wandel und Digitalisierung Steuern und Finanzen Senkung der Mehrwertsteuer und der Energiesteuer

Entlastung von Unternehmen bei Steuern, Abgaben und Bürokratie

Abschaffung von Substanzsteuern wie Erbschaft- und Schenkungssteuer, keine Vermögenssteuer

Grunderwerbsteuer auf 3,5 Prozent senken, Grundsteuer abschaffen

einmaliger Freibetrag bei Grunderwerbsteuer für Familien mit Kindern

Behörden verschlanken, alle Ausgaben - außer Bildung und innere Sicherheit - überprüfen

Schuldenbremse einhalten, Altschulden abbauen

gerechterer Länderfinanzausgleich: nur noch konkrete Investitionen ausgleichen

Reduzierung der Zahl der Ministerien

Pensionen für Politikerinnen und Politiker abschaffen

Staatsbedienstete in Rentenversicherung einbeziehen, Beamtenstatus reduzieren

Landes-Entwicklungshilfe einstellen Wirtschaft und wirtschaftlicher Wandel Mittelstand und kleinere und mittlere Unternehmen durch Bürokratieabbau fördern und entlasten

keine staatlichen Lenkungseingriffe in die Märkte

keine CO2-Steuer, keine Zuwanderung, Sicherung der bestehenden Energieversorgung

Fahrverbote abschaffen

Kohle- und Kernkraftwerke erhalten

keinen weiteren Ausbau der Windenergie in Baden-Württemberg

"Start-up-Mentalität" fördern: beschleunigte Verfahren, Steuerfreiheit für die ersten Jahre

Investitionen in die öffentliche Infrastruktur Digitalisierung Digitalisierung als Teil der Daseinsvorsorge und Aufgabe des Staates

landesweiter und flächendeckender Breitbandausbau mit Glasfaser in jedes Haus

kein Digitalisierungsministerium schaffen, stattdessen Stellen für 100 Digitalisierungsmanagerinnen und -manager

"Beteiligungsportal Baden-Württemberg" weiterentwickeln, E-Partizipation für Bürgerinnen und Bürger durch digitale Abstimmungssysteme ("E-Voting") ausbauen

Digitalisierung an Schulen und in Bildungseinrichtungen vorantreiben AfD | Innere Sicherheit, Verfassung und Justiz Justiz und Kriminalität Besoldung und Arbeitsbedingungen bei der Polizei verbessern

Arbeitsfähigkeit der Justiz durch mehr finanzielle Mittel sicherstellen

Stärkung kommunaler Ordnungsdienste zur Entlastung der Polizei

Anzahl und Kapazität der Ausbildungsstandorte unter der Führung der Polizeihochschule erhöhen

Grenzüberschreitende Kriminalität verhindern: Kontingent für Grenzpolizei erhöhen

Aufbau von Interventionseinheiten in großen Städten für anspruchsvolle Einsatzlagen (Amokläufe oder Terroranschläge)

"konsequente" Abschiebepolitik bei ausländischen Straftätern, Vereinfachung des Ausweisungs- und Abschieberechts

nur deutsche Staatsangehörige als Beamte in sicherheitsrelevanten Berufen (Polizei, Justiz, Vollzug) zulassen

Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst Innere Sicherheit polizeiliche Kriminalstatistik: Differenzierung von einfacher, doppelter oder mehrfacher Staatsangehörigkeit und mit oder ohne Migrationshintergrund

Rücknahme des dritten Waffenrechtsänderungsgesetzes; keine weiteren waffenrechtlichen Einschränkungen, Abschaffung der verdachtsunabhängigen, anlasslosen Waffenaufbewahrungskontrollen

Wiedereinsetzung der Wehrpflicht oder des Wehrersatzdienstes

Landesamt für Verfassungsschutz reformieren

Extremismus bekämpfen und verfassungsfeindliche religiöse Vereine verbieten Verfassung, bürgerliches Engagement und Wahlrecht Meinungs- und Redefreiheit als Grundlage der Demokratie schützen

Stärkung der Instrumente direkter Demokratie: Anzahl notwendiger Unterschriften für Volksantrag und Volksbegehren senken, Fristen für Volksbegehren verlängern

Aufkündigung des gegenwärtigen Rundfunkstaatsvertrags

finanzielle und ideelle Stärkung bürgerschaftlichen Engagements AfD | Wohnen, Arbeit und Soziales Wohnen und Stadtplanung Mitpreisbremse verhindern

Grunderwerbsteuer auf 3,5 Prozent senken, Grundsteuer abschaffen

einmaliger Freibetrag bei Grunderwerbsteuer für Familien mit Kindern

Eigentumsquote steigern und Eigentum für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Familien erschwinglich machen, Förderung unter anderem an Kinderzahl orientieren

ländlichen Wohnraum stärken und öffentliche Infrastruktur ausbauen Arbeit und Soziales Leiharbeit und Werkverträge reduzieren

Arbeitslosengeld I auf eine Laufzeit von bis zu 60 Monaten verlängern

Mittelstand und kleine und mittlere Unternehmen durch Bürokratieabbau entlasten

flexibleres Renteneintrittsalter

Stärkung des traditionellen Familien-Leitbildes von einer Ehe mit Kindern

mehr Unterstützung für Alleinerziehende AfD | Klima, Umweltschutz und Energie Klima, Naturschutz und Energie keine "Zwangseinspeisung" erneuerbarer Energien

Kohle- und Kernkraftwerke erhalten

Ausbau der Windenergie stoppen

keine CO2-Steuer

sofortiger Stopp aller Subventionen für E-Mobilität oder Klimaschutz

Fahrverbote abschaffen Landwirtschaft konventionelle und ökologische Landwirtschaft nicht gegeneinander ausspielen

Leitlinien für Naturschutz gemeinsam mit Bauern entwickeln

Direktvermarktung und Erzeugergemeinschaften unterstützen

Missstände bei Tiertransporten verhindern und regionale Schlachtungen fördern AfD | Gesundheit und Pflege Gesundheitsversorgung flächendeckende Gesundheitsversorgung, auch auf dem Land, gewährleisten

mehr Investitionen in den Gesundheitsbereich

neues, zweckmäßiges Abrechnungssystem einführen

Hebammenberuf erhalten Pflege Pflegeberufe durch bessere Bezahlung und Entlastung bei bürokratischen Tätigkeiten aufwerten

mehr Mittel für häusliche Pflege: Pflegegelder an die Vergütungen für ambulante Pflegedienste angleichen AfD | Verkehr und Mobilität Straßen und Radwege Zukunft für Verbrennermotor und "traditionelles" Auto sichern

alternative Fahrzeugantriebe wie E-Mobilität nicht bevorzugt fördern

Fahrverbote abschaffen

keine Tempolimits einführen Bahn, ÖPNV und Flughäfen Eisenbahninfrastruktur ausbauen

ergänzendes Nebeneinander der unterschiedlichen Verkehrsträger AfD | Gesellschaft, Integration und Gleichstellung Migration- und Flüchtlingspolitik Zuwanderung beschränken, Abschiebungen "gegen alle Widerstände" durchsetzen

personelle Aufstockung der zentralen Abschiebebehörde in Karlsruhe um 100 Prozent, Gegenfinanzierung durch Abschaffung der Integrationsmanager

mehr Abschiebeeinheiten bei der Polizei

Ausbau der Abschiebehafteinrichtung in Pforzheim, Schaffung von weiteren Abschiebehaftplätzen

"straffes Management" in Gemeinschaftsunterkünften von Geflüchteten

nicht-staatlichen Flüchtlingshilfsorganisationen alle Mittel streichen

Ankerzentren für ein schnelleres und effektiveres Asylverfahren einrichten

Standard der Versorgung Asylsuchender senken, Abschlag bei Integrationsunwilligkeit

alle Geldleistungen für Asylbewerber in Sachleistungen umwandeln

Schaffung eines umfassenden, nachvollziehbaren, transparenten "Flüchtlingshaushalts", in dem alle Kosten einfließen

Härtefallkommission abschaffen

Rückführungsprogramm "Fit4Return": kurze fachpraktische Ausbildung vor der Rückkehr Integration und Inklusion Abschaffung der rund 1.200 Integrationsmanager

keine Inklusion um jeden Preis: "Inklusion mit Augenmaß"

Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung in Regelschulen nur, wenn Lernende und Lehrkräfte nicht überfordert werden Gleichstellung traditionelle Ehe und Familie schützen: Quoten, Minderheitenförderung ("Gender Mainstreaming") abschaffen

Abschaffung von Gleichstellungsbeauftragten an Universitäten Kirche, Religion und Glaube Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst

Muezzinruf und Islamunterricht verbieten