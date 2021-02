Wahlen in Baden-Württemberg

Wie viele Krankenhäuser braucht das Land? Auch in Corona-Zeiten und im Wahljahr 2021 ein heikles Thema. Kleinere Kliniken haben finanzielle Schwierigkeiten - sie bieten aber kurze Wege für Patienten und Entlastung für große Krankenhäuser. So auch die Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach und Buchen.