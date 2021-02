per Mail teilen

Mobilität und Verkehr sind Dauerbrenner im Zollernalbkreis. Pendler und Unternehmer warten seit Jahrzehnten auf eine bessere Anbindung über Straße und Schiene in den Großraum Stuttgart.

Die Pläne gibt es schon lange: Die B27 soll von Balingen (Zollernalbkreis) bis nach Stuttgart auf mindestens vier Spuren ausgebaut werden – durchgängig. Da sind sich alle Parteien einig. Denn der Ausbau sei dringend nötig, damit der ländliche Raum nicht abgehängt wird. Gegner gibt es kaum. Anders sieht es im Nachbarlandkreis Tübingen aus. Da lehnen die Gegner die Ortsumfahrung von Ofterdingen auf der geplanten Endelbergtrasse ab. Auch die Pläne für die Regionalstadtbahn Neckar-Alb können Gegner und Befürworter wohl nicht versöhnen. Die Bahn sei kein Ersatz für die Straße.

Unternehmer unterstützen Ausbaupläne

Die Bemühungen und Forderungen des Landrats des Zollernalbkreises, Günther-Martin Pauli (CDU), unterstützen vor allem auch Unternehmer wie Albert Sauter. Mit seiner Initiative "Denkfabrik Zollernalb" trommelt er für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur im Landkreis.

"Seit 60 Jahren warten wir auf die vierspurige B27. Seit 60 Jahren ist der Zollernalbkreis nicht vierspurig an Baden-Württemberg angebunden. Es liegt ganz primär am politischen Willen. Das lässt sich leider nicht anders sagen." Albert Sauter, Unternehmer

Sauter sieht den Fehler in der Bundespolitik. Da habe man die Verkehrsinfrastruktur zu lange vernachlässigt. Auf Kreisebene ist sie ein Dauerbrenner. Sobald es aber über die Kreisgrenzen hinausgeht, wird es schwierig. Konkret geht es zum Beispiel um Wiesen und Felder bei Ofterdingen (Kreis Tübingen). Dort ist eine Ortsumgehung geplant. Laut Regierungspräsidium Tübingen bedeutet sie weniger Lärm und Abgase für den Ort. Das sehen nicht alle so. Schon in den 1990-er Jahren gab es Proteste gegen die Endelbergtrasse.

Massive Proteste gegen Ausbau

Mit dem Planfeststellungsverfahren hat sich der Protest neu formiert. 500 Einwände gab es im vergangenen Herbst gegen das seit Jahrzehnten geplante Projekt. Dass die Kritiker als Verzögerer an den Pranger gestellt werden, findet Alexander Ott, Mitglied des Bündnisses für nachhaltige Mobilität Steinlachtal, nicht fair. Für die lange Planungszeit könne man schließlich nichts.

"Wir haben so viele Punkte gefunden, die nicht gut und stichhaltig und gut aus unserer Sicht ausgearbeitet wurden, dass wir glauben dieses Mehr an Zeit hat das Projekt verdient und hat die Umwelt hier verdient." Alexander Ott, Mitglied der Bürgerinitiative Steinlachtal

Eingriff in eine schützenswerte Umwelt

In die Umwelt würde durch die geplante Trassenführung massiv eingegriffen, meint Ott. Schützenswerte Arten verlören ihren Lebensraum. Mit Ausgleichsflächen sei es nicht getan. Und auch das sogenannte höhere Interesse, die schnellere Anbindung an den Großraum Stuttgart lässt die Bürgerinitiative nicht gelten.

Regionalstadtbahn könnte Entlastung bringen

Ein Tunnel durch Ofterdingen würde ausreichen, glaubt die Initiative. Der jedoch ist längst abgelehnt. Einig sind sich Gegner und Befürworter des B27 Ausbaus zumindest in einem: Die Regionalstadtbahn Neckar-Alb könnte umweltfreundlicher Abhilfe schaffen. Aber noch ist unklar, wann mit der Elektrifizierung der Zollernbahn zwischen Albstadt und Tübingen begonnen wird.

Blick auf den Balinger Bahnhof SWR Julia Klebitz

Zeitplan noch offen

Derzeit wird das erste Teilstück zwischen Herrenberg (Kreis Böblingen) und Bad Urach (Kreis Reutlingen) ausgebaut. Start des neuen Angebots auf der Schiene ist Ende 2022. Wie es dann mit dem regionalen Milliardenprojekt weitergeht, das großzügig von Bund und Land unterstützt wird, müssen die Partner noch entscheiden. Neben der Zollernbahn gibt es weitere Teilstrecken und Neubauten wie die Innenstadtstrecke durch Reutlingen, die eine Chance auf Realisierung haben.