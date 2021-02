per Mail teilen

Im Wahlkreis Stuttgart II wird es am 14. März besonders spannend. CDU-Spitzenkandidatin Eisenmann trifft hier auf Verkehrsminister Hermann (Grüne). Und auch der SPD-Kandidat Singer will Stimmen gewinnen.

Der Lehrer Carsten Singer tritt für die SPD für die Landtagswahl im Wahlkreis Stuttgart II an. SWR Martin Rottach

Der Stuttgarter Carsten Singer will für die SPD im März in den Landtag einziehen. Jede freie Minute ist der 33-jährige deshalb in Stuttgart unterwegs. Sein Wahlkampf ist schwer für ihn, denn seine Gegner im Wahlkreis Stuttgart II haben große Namen: Er konkurriert zum Beispiel mit dem bisherigen Verkehrsminister Hermann (Grüne) und CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann. Über die Kultusministerin sagt Singer. "Als Lehrer ist Eisenmann eigentlich schon Motivation genug anzutreten. Da braucht man keine extra Motivation mehr. Aber ich sag auch immer spaßeshalber - aber ein bisschen Wahrheit ist dabei - ich bin auch ein bisschen eisenmanngeschädigt.“

Bei der Landtagswahl 2016 hatte Winfried Hermann (Grüne) das Direktmandat in Stuttgart gewonnen. Für Hermann ist das aber kein Grund, sich darauf auszuruhen: "Ich denke, auch ein Schwergewicht muss Präsenz zeigen, nichts ist ein Selbstläufer bei Wahlen. Man muss sich immer einsetzen und engagieren." Das gilt auch für Susanne Eisenmann, die im Wahlkreis Stuttgart II ebenfalls punkten will. Weitere Kandidatinnen und Kandidaten sind zum Beispiel Friedrich Haag (FDP), Sigrid Borst (AfD) und Lisa Neher (Linke). Sie alle müssen unter Corona-Bedingungen Wahlkampf machen, was es generell nicht leichter macht.

Showdown am 14. März

Die politisch Kleinen gegen die politisch Großen, die CDU-Spitzenkandidatin gegen den grünen Verkehrsminister: Der Wahlsonntag am 14. März wird im Wahlkreis Stuttgart spannend.