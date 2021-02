per Mail teilen

Pläne für ein regionales S-Bahn-Netz rund um Ulm gibt es schon seit Jahren - doch so richtig geht es nicht vorwärts. Jetzt hat der zuständige Verein eine Kosten-Nutzen-Untersuchung in Auftrag gegeben.

Das Ergebnis der Untersuchung bestimmt, ob der Bund den Ausbau zu großen Teilen mitfinanziert. Das wird aber dauern. Der Verein Regio-S-Bahn Donau-Iller rechnet erst in zwei Jahren damit. Doch durch die anstehende Landtagswahl in Baden-Württemberg kommt jetzt wieder Bewegung in das Vorhaben.

"Der Beginn der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Umsetzung des Regio-S-Bahn-Vorhabens" Thorsten Freundenberger (CSU), Landrat im Kreis Neu-Ulm

Auf bayerischer Seite sind inzwischen zwei Linien in Betrieb gegangen. Seit Dezember fahren S-Bahnen zwischen Ulm und Memmingen sowie Weißenhorn. Auf baden-württembergischer Seite gab es dagegen zuletzt mehr Kritik als Fortschritt. Wie kann es sein, dass in Württemberg das S-Bahn-Projekt kaum vorankommt - ausgerechnet unter einer grünen Landesregierung? Das fragt inzwischen so mancher Kommunalpolitiker. Immerhin war zuletzt im Rahmen des Mobilitätspaktes Ostwürttemberg auch der Ostalbkreis dem Ulmer Verein beigetreten.

"Die Kritik am Land Baden-Württemberg ist natürlich schon berechtigt, weil wir sehen, wie es in Bayern geht." Gunter Czisch (CDU), Oberbürgermeister Ulm

"Ich habe nicht das Gefühl, dass die baden-württembergische Regierung das Projekt voranbringen will", sagte Martin Rivoir, SPD-Landtagsabgeordneter aus Ulm, im Dezember. Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) ist zwar etwas zurückhaltender, aber als Vorsitzender des Vereins Regio-S-Bahn Donau-Iller trotzdem enttäuscht über die unterschiedlichen Geschwindigkeiten. "Die Kritik am Land Baden-Württemberg ist natürlich schon berechtigt, weil wir sehen, wie es in Bayern geht." In Bayern sei es aber einfacher, da dort im Gegensatz zu Baden-Württemberg keine kommunale Mitfinanzierung verlangt werde.

Der Freistaat nimmt das Projekt alleine in die Hand, während in Baden-Württemberg Kommunen, Landkreise und Landesregierung noch um Finanzierungen, Wirtschaftlichkeitsstudien, Zuschüsse und genaue Ausbaupläne ringen. Für S-Bahn-Linien nach Heidenheim, Geislingen, Biberach und Munderkingen könne man zwar vorhandene Schienen nutzen, müsse jedoch noch einiges verbessern, sagt Czisch. Aber: Man müsse jetzt endlich Nägel mit Köpfen machen, um, wie geplant, die Fahrgastzahlen in der Region um ein Drittel zu steigern.

Hoffnungen auf Regio-S-Bahn Donau-Iller sind groß

Bis kommenden Dezember soll die Südbahn elektrifiziert sein. Ab dann könnten zumindest die Züge als S-Bahn auf württembergischer Seite starten, wünscht sich der Ulmer Oberbürgermeister. Das Landesverkehrsministerium will diesen Termin derzeit nicht bestätigen.