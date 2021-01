Wahlen in Baden-Württemberg

21 Parteien zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg zugelassen

Am 14. März wird gewählt

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 14. März stehen insgesamt 21 Parteien zur Wahl. Aber nicht alle dieser Parteien konnten auch in allen Wahlkreisen Kandidaten aufstellen.