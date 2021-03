Die Prognose um 18 Uhr am Wahlsonntag zeigt schon ziemlich genau, wie gut die Parteien bei der Landtagswahl abgeschnitten haben. Für die Prognose zählen die Mitarbeiter von Infratest Dimap keine Stimmen aus, sondern befragen die Wählerinnen und Wähler am Wahltag in oder vor den Wahllokalen. Wie das genau funktioniert und was der Unterschied zur Hochrechnung ist, erklären wir im Video.