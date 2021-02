per Mail teilen

Ministerpräsident Winfried Kretschmann über Poster bei der Bundeswehr, was er von seiner Mutter gelernt hat und welche Phrase er am Liebsten verbieten würde.

Zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg haben wir die Spitzenkandidaten der großen Parteien gebeten, zehn Satzanfänge zu vollenden. Jede Politikerin und jeder Politiker bekam die zehn selben persönlichen Fragen.

Meine erste Erinnerung an Politik ist …

... meine Abiturrede 1968. Es ging um Mitbestimmung an der Schule. Aus heutiger Sicht nicht anstößig, aber es hat meinen Rektor gegen mich aufgebracht. Das war vielleicht der Anfang. Da hat sich gezeigt, dass ich ein politischer Mensch bin.

An der Wand in meinem Jugendzimmer hing ein Poster von …

… weiß ich nicht mehr. In meiner Bundeswehrzeit hing ein Poster vom Kommunarden Fritz Teufel an der Wand. Das war als Provokation gedacht - aber alles in allem auch nicht besonders originell.

Das habe ich von meiner Mutter gelernt …

Wenn sie bei einem Streit zwischen uns Kindern dazwischen fuhr und die Floskel kam "du hast aber angefangen", sagte sie immer "und du hast die Fortsetzung übernommen."

Das Gesetz gebrochen habe ich …

… noch nie bewusst. Aber ich habe schon oft betont, dass ich meine zeitweise Zugehörigkeit zu linksradikalen K-Gruppen in meiner Studienzeit als Irrtum betrachte.

Diese Phrase müsste man verbieten …

... man hätte - dies oder das - machen sollen.

Mein größtes Laster …

... unterliegt dem Beichtgeheimnis.

Diesen Menschen würde ich gerne mal persönlich treffen …

... Kamala Harris.

Wenn ich ein Tier sein könnte, welches wäre das ...

... der Mauersegler - leicht und schnell durch die Luft segeln und das Treiben da unten zu überfliegen.

Baden-Württemberg ist für mich das Bundesland, das …

… ich besser kenne, als meine Hosentasche.

Am 15. März nach dem Frühstück werde ich …

… interessiert die Zeitung lesen.