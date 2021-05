per Mail teilen

Sie kommen aus Heilbronn-Franken, sind politisch nicht nur aktiv, sondern gehen selbstbewusst voran in Richtung Stuttgarter Landtag - und sie wollen frischen Wind in die Politik bringen: vier junge Landtagswahl-Kandidaten.

Je nach Partei haben sie unterschiedliche Ziele, aber ein gemeinsames verbindet sie alle: Sie wollen frischen und jungen Wind in die Landespolitik in Baden-Württemberg bringen. Der Landtag als Bühne wäre für die vier Kandidaten zwar neu, unerfahren in Sachen Politik sind sie aber nicht.

Simon Brecht aus dem Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe

Simon Brecht (22) ist seit drei Jahren Mitglied seiner Partei Die Linke und seit einem Jahr Geschäftsführer der Linksjugend Baden-Württemberg. Er kandidierte für den Kreistag und war bei Wahlkämpfen dabei. Als Landtagsmitglied will er mehr für die Jugend tun, die seiner Meinung nach von der aktuellen Politik unterschätzt wird. Mehr politische Beteiligung und bessere Arbeitsbedingungen fordert Simon Brecht – und sieht sich gut gerüstet für den Landtag.

Simon P. Brecht, Landtagskandidat Die Linke Simon P. Brecht

"Jeder hat mal einen Beruf erlernt. Am Anfang ist es neu, dann machst du es jeden Tag. Du wächst überall rein." Simon Brecht, Landtagskandidat Die Linke

Alexander Hampo aus dem Wahlkreis Neckarsulm

Seit sieben Jahren ist Alexander Hampo (23) in seiner Partei, seit 2016 Vorsitzender der FDP Weinsberg-Wüstenrot (Kreis Heilbronn). Er war Vorsitzender der Jungen Liberalen (JuLis) Heilbronn und ist Mitglied des erweiterten Landesvorstands der JuLis Baden-Württemberg. Alexander Hampo setzt sich für Klimaschutz, Digitalisierung und bessere Arbeitsbedingungen ein. In Bezug auf den Landtag ist er gelassen.

Alexander Hampo, Landtagskandidat der FDP Alexander Hampo

"Wir brauchen auch mal Abgeordnete unter 30, die für die nachfolgende Generation ihre eigenen Entscheidungen trifft." Alexander Hampo, Kandidat der FDP

Anton Mattmüller aus dem Wahlkreis Odenwald-Tauber

Bei der SPD ist Anton Mattmüller (25) seit zehn Jahren. Schnell wurde er zum Vorstandsmitglied der Jusos im Main-Tauber-Kreis, der Jugendorganisation der SPD gewählt und dann in den Kreisvorstand der SPD. Auch an der Uni engagiert sich Anton Mattmüller politisch. Im Landtag will er sich unter anderem für den Klimawandel und den Demografischen Wandel einsetzen – junge Menschen sollen auf dem Land bleiben, ältere dort besser leben können. Die Mischung macht es, auch politisch.

Anton Mattmüller, Landtagskandiat der SPD Anton Mattmüller

"Wenig Erfahrung heißt, sich jemanden suchen, der mehr Erfahrung hat. Das ist keine Schwäche. Zu behaupten, alles zu wissen, schon." Anton Mattmüller, Kandidat der SPD

Erwin Köhler aus dem Wahlkreis Eppingen

Erwin Köhler (25) ist Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen. Seit sechs Jahren ist er schon Gemeinderatsmitglied in Lauffen am Neckar, war Delegierter beim Landesparteitag und hat enge Kontakte zu Landespolitikern der Grünen. Erwin Köhler möchte beim Thema Wahlberechtigung etwas erreichen und setzt sich unter anderem für mehr regionale Lebensmittel ein. Landtagsabgeordneter wäre kein Beruf, sondern Berufung, meint er.