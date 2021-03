Wahlen in Baden-Württemberg

Wer ist jetzt eigentlich in den Landtag von Baden-Württemberg gewählt worden?

Am Wahlsonntag und in den Tagen danach richtet sich das Hauptaugenmerk oft auf Spitzenpersonal und Wahlkreis-Promis. Doch wer zieht jetzt eigentlich für wen in den Landtag ein? Ein Überblick.