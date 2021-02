per Mail teilen

Das Duell vor der Wahl: Spielt Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) die Karte des Amtsinhabers? Gelingt es Eisenmann (CDU) sich als Alternative zu präsentieren? Hier am 1. März live dabei sein!

In der SWR-Livesendung "Die Wahl im SWR – Das Duell" treten am 1. März um 20:15 Uhr Winfried Kretschmann (Grüne) und Herausforderin Susanne Eisenmann (CDU) gegeneinander ein. Das Duell gilt als wichtige Entscheidungshilfe für Wählerinnen und Wähler bei der Landtagswahl. Eine Stunde diskutieren die beiden Spitzenkandidaten über Themen wie Bildung, die Corona-Maßnahmen oder die Verkehrspolitik in Baden-Württemberg.

Uhren stoppen dabei die Redezeit, damit beide Kandidaten annähernd den gleichen Wortanteil erhalten. Moderator des Duells ist SWR-Chefredakteur Fritz Frey. Nach dem Duell um 21:15 Uhr sendet das SWR-Fernsehen eine 45-minütige Analysesendung. Das Duell können Sie auch hier im Livestream und als Liveblog verfolgen.

Klare Regeln für das Duell

Die Wahl im SWR – Analyse des Duells

Wie war der Schlagabtausch? Hat Kretschmann die Karte des Amtsinhabers gespielt? Konnte Eisenmann sich als Alternative präsentieren? Im Anschluss ordnet Moderatorin Stephanie Haiber das Duell mit Wählern, Experten und politischen Beobachtern ein. "Die Wahl im SWR – Analyse des Duells" - im SWR Fernsehen oder ebenfalls hier live verfolgen.