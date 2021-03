Die Corona-Pandemie hat auch Einfluss auf die Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg. So gilt in den Wahllokalen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Worauf man am 14. März achten muss und wie man trotz kurzfristiger Corona-Quarantäne sein Wahlrecht ausüben kann, erklären wir im Video.