Kurz vor der Wahl treten die Spitzenkandidierenden der großen Parteien im SWR gegeneinander an. 90 Minuten diskutieren sie über wichtige landespolitische Themen.

Drei Tage vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 14. März bekommen die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der sechs größten Parteien noch einmal die Gelegenheit, ein großes Publikum von sich und ihren Inhalten zu überzeugen. Zur Debatte "Die Wahl im SWR - Die Spitzenrunde" (Donnerstag, 11. März, 20:15 Uhr) treten an: Winfried Kretschmann (Grüne), Susanne Eisenmann (CDU), Bernd Gögel (AfD), Andreas Stoch (SPD), Hans-Ulrich Rülke (FDP) und Sahra Mirow (Die Linke).

Die Kandidaten diskutieren in der 90-minütigen Debatte unter anderem über die Zukunft der Wirtschaft, den Klimawandel, die Corona-Pandemie, Schulen und Kitas sowie Innere Sicherheit. Dabei werden sie auch mit Fragen und Wünschen von Wählerinnen und Wählern konfrontiert. Stephanie Haiber und Michael Matting moderieren die Debatte.

Die Sendung findet ohne Publikum statt. Zum einen wegen der Corona-Pandemie, zum anderen soll vermieden werden, dass einzelne Zuschauer durch besonders lautstarke Unterstützung die Meinungsbildung beeinflussen. Alle sechs Kontrahenten sollen sich voll auf den Schlagabtausch konzentrieren können.

Analyse im Anschluss

Im Anschluss an die Spitzenrunde analysieren Journalistinnen und Journalisten von 22 Uhr bis 22:30 Uhr die Argumente und das Auftreten der sechs Spitzenkandidaten. SWR-Moderator Peter Heilbrunner diskutiert mit Joachim Dorfs ("Stuttgarter Zeitung"), Karsten Kammholz ("Mannheimer Morgen"), Katja Korf ("Schwäbische Zeitung") und Uschi Strautmann (Multimediale Landespolitik des SWR).

Zu sehen ist die Spitzenrunde im SWR Fernsehen, auf swr.de/bw, in der SWR Aktuell App, im SWR Channel auf Youtube und auf SWR Aktuell bei Facebook.

Barrierefreie Angebote

Alle Wahlsendungen im SWR Fernsehen werden für hörgeschädigte Zuschauende untertitelt und in der ARD Mediathek zur Verfügung gestellt. Für gehörlose Menschen produziert der SWR "Die Wahl im SWR - Die Spitzenrunde" und alle weiteren aktuellen Wahlsendungen auch in deutscher Gebärdensprache.