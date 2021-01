Bundestagswahlkampf 2013: Sahra Mirow (damals 29) wirbt in Heidelberg für Die Linke. Mirow, in Lübeck geboren, kam zum Studium nach Heidelberg. 2011 wurde sie Landessprecherin der Linksjugend in Baden-Württemberg. 2014 zog sie in den Heidelberger Gemeinderat ein.

Quelle: Sahra Mirow