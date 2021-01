Seit 2006 sitzt Hans-Ulrich Rülke für den Enzkreis im Landtag. Zuvor unterrichtete der promovierte Germanist lange als Lehrer für Politik und Geschichte an einem Gymnasium in Pforzheim. Irgendwann habe sich Routine eingestellt, sagt er über seinen vollständigen Berufswechsel in die Politik. Er habe Veränderung gebraucht.

dpa Bildfunk 18317187