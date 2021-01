Machtkampf in der AfD: Nach nur einem Jahr als Landesparteivorsitzender und andauernden Querelen tritt Bernd Gögel nicht erneut an. Auf einem Sonderparteitag 2020 in Böblingen wird Alice Weidel als Nachfolgerin gewählt. Gögel bleibt Fraktionschef.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat