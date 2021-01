Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg

Das Superwahljahr beginnt am 14. März 2021 mit den Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Rund 7,7 Millionen Wahlberechtigte entscheiden, wer das Land künftig regiert.

Behält Baden-Württemberg mit Winfried Kretschmann den einzigen grünen Ministerpräsidenten in Deutschland? Oder kann seine Herausforderin Susanne Eisenmann (CDU) als erste Ministerpräsidentin in die Geschichte des Landes eingehen? Welche Koalition regiert nach der Wahl das Land? Und welchen Einfluss hat die Corona-Pandemie auf den Wahlkampf und auf den Wahlakt selbst?

Ein Jahr mit besonders vielen Wahlen wird als Superwahljahr bezeichnet. In Deutschland finden 2021 zusätzlich zur Bundestagswahl am 26. September auch Landtagswahlen sowie Wahlen zum Abgeordnetenhaus statt. So wird neben Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz (14.3.) auch in Thüringen (vorgezogene Neuwahlen verschoben auf 26.9.), Sachsen-Anhalt (6.6.), Berlin und Mecklenburg-Vorpommern (beide 26.9.) gewählt. Außerdem gibt es Kommunalwahlen in Hessen (14.3.) und Niedersachsen (12.9.).

Er hat das Amt, sie will es: Susanne Eisenmann (CDU) und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) regieren derzeit gemeinsam und sind doch große Konkurrenten bei der Landtagswahl 2021. dpa Bildfunk Sebastian Gollnow

Der 72-jährige Ministerpräsident Kretschmann kandidiert für eine dritte Amtszeit. Die CDU schickt Kultusministerin Eisenmann gegen den derzeit beliebten Landesvater ins Rennen. Die 56-Jährige möchte an frühere CDU-Wahlerfolge anknüpfen. Grüne und CDU liegen in den Umfragen deutlich vor den anderen Parteien. SPD und AfD erreichen aktuell knapp zweistellige Werte, die FDP kommt demnach in den Landtag, für die Linke wird es knapp.

Die CDU will die Spitze der Landesregierung zurückerobern, die Grünen wollen das Ministerpräsidentenamt verteidigen. SPD und FDP können sich eine Ampel-Koalition mit den Grünen vorstellen. Wenn es für Grün-Rot nicht reicht, wäre so ein Dreierbündnis eine realistische Option, erklärte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke möchte am liebsten mit der CDU zusammengehen oder, wenn beide dafür zu wenige Stimmen haben, auch mit CDU und SPD. Er hält aber auch eine grün-rot-gelbe Koalition für denkbar, die er 2016 noch ausgeschlossen hatte. Eine Koalition mit der AfD steht für alle derzeit im Landtag vertretenen Parteien nicht zur Debatte. Die AfD will mit Bernd Gögel und Emil Sänze eine Doppelspitze ins Rennen schicken.

Fahrplan zur Landtagswahl in Baden-Württemberg 14. Januar 2021 : Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge endet ( beim zuständigen Kreiswahlleiter bis 18 Uhr)

: beim zuständigen Kreiswahlleiter bis 18 Uhr) 19. Januar 2021 : Zulassung der Wahlvorschläge

: 22. Januar 2021: Beschwerdefrist über die Zulassung der Wahlvorschläge endet (18 Uhr)

über die Zulassung der Wahlvorschläge (18 Uhr) 7. Februar 2021: Eintragung der Wahlberechtigten ins Wählerverzeichnis

der Wahlberechtigten 8. Februar 2021: Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge durch die Kreiswahlleiter

der zugelassenen Wahlvorschläge durch die Kreiswahlleiter 21. Februar 2021 : Verschicken der Wahlbenachrichtigungen spätestens drei Wochen vor dem Wahltermin

: spätestens drei Wochen vor dem Wahltermin 14. März 2021: Wahlsonntag, die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet

Alle Parteien kämpfen unter den Corona-Bedingungen, das erschwert die Vorbereitung. Persönliche Begegnungen sind so gut wie nicht möglich. Es wird kaum direkten Wahlkampf in Präsenz geben, die neue Bühne liegt im Internet, auf den Social-Media-Kanälen. Und es besteht die Gefahr, dass die Corona-Krise das alles bestimmende Thema des Wahlkampfes wird. Wenn über Impfdosen, Lockdowns und deren Folgen diskutiert wird, haben es alle anderen Themen schwer. Doch die Wahlperiode dauert fünf Jahre, ein langer Zeitraum, in dem auch über andere Themen entschieden werden muss.

Corona hat die Zeitpläne für Parteitage gehörig durcheinander gewirbelt. Während die Grünen und die SPD ihr Programm für die Landtagswahl bereits im Dezember beschlossen haben, steht der erste komplett digitale Landesparteitag der CDU erst am 23. Januar an. Die FDP hat ihr Programm schon längst beschlossen und veröffentlicht. Die AfD will über die Spitzenkandidatur und das ausführliche Wahlprogramm mit Hilfe einer virtuellen Mitgliederbefragung entscheiden, ein Termin ist noch nicht öffentlich bekannt.

Kleine Parteien leiden besonders unter den Bedingungen der Corona-Pandemie. 150 Unterstützer-Unterschriften mussten bislang pro Wahlkreis für die Wahlzulassung gesammelt werden. Der Landtag hat die Wahlhürden für kleine Parteien erst im November nach einer verlorenen Klage vor dem Landesverfassungsgericht gesenkt. Das Gericht sah das Recht auf Chancengleichheit der kleineren Parteien verletzt. Jetzt reicht die Hälfte an Unterschriften aus.

Die Hürden für die Briefwahl werden trotz Corona-Krise nicht vor der Landtagswahl gesenkt. Ein entsprechender Gesetzentwurf zur Änderung des Landtagswahlgesetzes der Grünen im Landtag scheiterte im November am Widerstand der CDU. Trotzdem werden wohl mehr Bürgerinnen und Bürger als sonst die Möglichkeit der Briefwahl in Anspruch nehmen. Doch auch Wahllokale werden unter Pandemiebedingungen mit den dann geltenden Hygienevorschriften öffenen.

Eine Stimme, 70 Wahlkreise

Gewählt wird in 70 Wahlkreisen nach Wahlvorschlägen von Parteien oder von Wahlberechtigten für Einzelbewerber. Das Landtagswahlsystem ist durch starke Persönlichkeitswahlelemente gekennzeichnet, 70 von mindestens 120 Mandaten werden durch Direktwahl vergeben.