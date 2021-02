Im Sommer 2020 randalierten junge Menschen in der Stuttgarter Innenstadt, plünderten Geschäfte, verletzten Polizisten. Mittlerweile sind erste Urteile gesprochen und Streetworker fordern mehr Aufmerksamkeit für Jugendliche.

Die Bilder aus der Stuttgarter Krawallnacht sorgten bundesweit für Bestürzung. Aufnahmen zeigten ausgeraubte Geschäfte, Angriffe auf Polizisten und pure Zerstörungslust. Was folgte, waren Pläne wie zum Beispiel mehr Videoüberwachung oder ein Alkoholverbot. Die Stadt Stuttgart schloss mit dem Land Baden-Württemberg eine Sicherheitspartnerschaft. Mittlerweile sind die ersten Täter der Krawallnacht zu teilweise empfindlichen Haftstrafen verurteilt worden.

Mobile Jugendarbeit hält wenig von harten Strafen

Für die Streetworker der mobilen Jugendarbeit in Stuttgart ist das der falsche Weg. Auch wenn die Gewalt in dieser Nacht absolut falsch gewesen sei, seien harte Strafen die falsche Herangehensweise, betont Anna Krass von der Mobilen Jugendarbeit in Stuttgart. "Aus sozialarbeiterischer Sicht wäre es für uns sinnvoller gewesen, präventiv vorzugehen", sagt sie. "Es gibt das Jugendstrafrecht und ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, mit den jungen Menschen zu sprechen und nicht unbedingt die Strafe jetzt so hoch anzusetzen", so die Streetworkerin weiter.

Anna Krass von der mobilen Jugendarbeit in Stuttgart. Die mobile Jugendarbeit hat nach der Krawallnacht im Juni 2020 mehr Stellen bekommen. SWR Katharina Fuß

"Die Jugendlichen wollen mehr von der Politik gehört werden." Anna Krass, Streetworkerin in Stuttgart

Die mobile Jugendarbeit hat nach der Krawallnacht in Stuttgart neue Stellen bekommen. Außerdem hat der Verband eine spezielle Streetworker-Einheit für die Innenstadt gegründet. Diese ist auch am Stuttgarter Eckensee vor dem Opernhaus unterwegs, coronabedingt im Moment allerdings eher wenig - zumal in der Innenstadt im Moment ohnehin nicht viel los ist. Bei gutem Wetter ist der Eckensee aber ein beliebter Treffpunkt für junge Menschen geblieben.

Forderung an neue Landesregierung

Was die Jugendlichen in Stuttgart in der Zukunft brauchen, ist für Sozialarbeiterin Krass klar: "Hauptsächlich einen Ort, wo sie sein können, wo sie gewünscht sind - wo sie weder von Politik, Polizei noch Opernpublikum weggeschickt werden. Sie brauchen einen Ort, wo sie einfach sein dürfen." Trotzdem sollte aber auch die neu gewählte Landesregierung nach der Landtagswahl im kommenden März in der Jugendarbeit besonders eines beachten, so Anna Krass: "Zuhören, ernst nehmen und respektieren und einfach wirklich fragen: Was wollt ihr? Was braucht ihr? Was können wir für euch junge Menschen tun?"