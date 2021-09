Wegen Corona? Junge Wähler in BW stimmten überwiegend für die FDP

Die FDP hat unter Erstwählern und Wählern im Alter von unter 25 Jahren in Baden-Württemberg als beste Partei abgeschnitten. Das zeigt eine Analyse von infratest dimap.

Die Stimmanteile unter Erstwählern sowie Unter-25-Jährigen zeigen: Wer bei dieser Bundestagswahl zum ersten Mal gewählt hat, der hat mehrheitlich die FDP gewählt. Die Partei erreichte bei den Unter-25-Jährigen in Baden-Württemberg einen Anteil von 26 Prozent, gefolgt von den Grünen (24 Prozent). Im sozialen Netzwerk Twitter entbrannte am Donnerstag eine Diskussion: Der Hashtag #Erstwähler schaffte es in die Twitter-Trends (Stand Montagnachmittag).

Auch der Jugendforscher Professor Klaus Hurrelmann von der Hertie School of Governance in Berlin sieht im guten Abschneiden der FDP bei Erst- und Jungwählern eine Überraschung. "Bisher war bei allen Befragungen, aber auch bei dem Wahlverhalten, dass wir tatsächlich messen konnten, die Situation anders." Weit vorn seien die Grünen gewesen. "Dann kam die AfD, der es gelungen war, ja vor allem die jungen Männer zu erreichen, die unsicher waren im Blick auf ihre künftige berufliche Situation", sagte Hurrelmann im SWR-Interview am Montag.

Die FDP und die Coronakrise

Warum die FDP so gut abschneidet, könnte an der Coronakrise liegen, meint Hurrelmann. "Der Wahlkampf der FDP war unter anderem auf Themen wie Digitalisierung und Bildung ausgerichtet, wo gerade in der Coronakrise die Defizite auch besonders deutlich geworden sind. Wenn man sich das alles so anguckt, ist das auch eine gewisse Sondersituation, die jetzt dazu geführt hat, dass die FDP so gut abgeschnitten hat bei Jungwählern", analysiert Hurrelmann.

Stark vertreten unter den jungen Wählern sind die Grünen. "Das sind die ganz deutlich weiblich geprägten, sehr gut gebildeten jungen Leute, die sich Sorgen machen um Umwelt, Entwicklung, um Klimaschutz und Klimawandel", so Hurrelmann. Auffällig seien die Ergebnisse der SPD: "Das ist bemerkenswert, weil sie ihre Wählerschaft ja ganz schwerpunktmäßig bei den Älteren hat."

CDU liegt bei Über-70-Jährigen vorn

Bei den Über-70-Jährigen konnte insbesondere die CDU punkten. Sie erreichte 40 Prozent der Stimmen, mit Abstand gefolgt von der SPD (28 Prozent) und den Grünen (13 Prozent). Blickt man auf die Altersgruppe unter 60, sind die Ergebnisse weniger eindeutig: Die Stimmen verteilen sich einigermaßen gleichmäßig auf Grüne (19 Prozent), CDU (18 Prozent), SPD (18 Prozent), FDP (17 Prozent), danach folgen AfD (11) und Linke (4).

Wahlberechtigt waren rund 7,7 Millionen Bürger in Baden-Württemberg, darunter nach Angaben des Statistischen Landesamtes fast 400.000 Erstwähler.