Die Landtagswahl im März 2021 hat den politischen Umbruch in der baden-württembergischen Landespolitik nochmals bekräftigt. Zum zweiten Mal nach 2016 konnten die Grünen als stärkste Partei abschneiden. Lange Zeit galt der Südwesten als Hochburg der Christdemokraten. Über Jahrzehnte hinweg prägte die CDU die Politik des Landes und stellte zwischen 1953 und 2011 ohne Unterbrechung den Ministerpräsidenten, ab 1972 für 20 Jahre sogar ohne Koalitionspartner. Zum ersten vollständigen Regierungswechsel kam es bei der Landtagswahl 2011: Grüne und SPD erzielten erstmals eine Mehrheit gegen die CDU. Seitdem stellen die Grünen mit Winfried Kretschmann den ersten grünen Ministerpräsidenten in einem deutschen Bundesland, inzwischen in der dritten Legislaturperiode.

Ihre Stellung als stärkste Landespartei verlor die CDU dann bei der Landtagswahl 2016. Den Grünen gelang es, die Christdemokraten um wenige Prozentpunkte zu überflügeln. 2021 vergrößerten sie den Abstand zur CDU auf über acht Prozentpunkte und gewannen zudem 58 von 70 Direktmandaten. Über drei Landtagswahlen hinweg hat sich die baden-württembergische Wahlkreiskarte nunmehr ganz überwiegend grün eingefärbt.

Wer profitiert von der Wirtschaftkraft Baden-Württembergs?

Dieser politische Umbruch in Baden-Württemberg hat durchaus Signalwirkung. Das Land gehört zu den innovativsten Wirtschaftsregionen in Deutschland und Europa. Über Jahrzehnte hinweg ist Baden-Württemberg als erfolgreicher Standort insbesondere der Automobil- und Maschinenbauindustrie mit hoher Exportorientierung bekannt. Neben bekannten Weltmarken wie Daimler, Bosch, SAP, ZF Friedrichshafen, Würth oder auch Hugo Boss sind zudem viele mittelständische Unternehmen in allen Regionen des Landes höchst erfolgreich und gelten weltweit als sogenannte „Hidden Champions“. Gelingt angesichts der Klimakrise der ökologische Umbau der Industrieproduktion im Südwesten, wird dies auch auf andere Industriezentren ausstrahlen und im Land den Wohlstand erhalten.

Trotz hoher industrieller Produktion ist Baden-Württemberg größtenteils kleinstädtisch-ländlich strukturiert mit wenigen industriellen Zentren wie vor allem in Mannheim oder im Großraum Stuttgart. Eine Arbeiterkultur, wie sie etwa das Ruhrgebiet auch politisch geprägt hat, konnte sich in Baden-Württemberg bestenfalls in Ansätzen herausbilden. Somit waren die Ausgangsbedingungen für die Parteien der Arbeiterschaft wie die SPD von Beginn an schlecht. Profitieren konnten von der Wirtschafts- und Siedlungsstruktur im Südwesten vor allem die bürgerlichen Parteien CDU und FDP.

In den 1980-er Jahren begann der Aufschwung der in Baden-Württemberg von Beginn an stark realpolitisch ausgerichteten Grünen, zunächst in den Universitäts- und Dienstleistungsstädten. Über die Jahrzehnte hinweg konnten sie sich nicht zuletzt vielerorts in der Kommunalpolitik bewähren und auch in ländlicheren Regionen jenseits der Universitätsstädte politisch etablieren. Der Durchbruch zur Übernahme der Regierungsverantwortung 2013 erfolgte auch als Reaktion auf die Reaktorkatastrophe in Fukushima und die gewaltsamen Auseinandersetzungen um Stuttgart 21. Der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann erarbeitete sich in sehr schneller Zeit weit über grüne Wählerkreise hinaus ein hohes persönliches Ansehen und eine ausgeprägte politische Wertschätzung. Seine „Politik des Gehörtwerdens“ begründete durch den Ausbau insbesondere der konsultativen, dialogischen Bürgerbeteiligung nach den Konflikten um Stuttgart 21 zudem ein neues Verhältnis von Politik und Bürgerschaft.

Ulrich Eith ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Freiburg und Direktor des Studienhaus Wiesneck in Buchenbach. Der Parteienforscher ist außerdem Geschäftsführer der Arbeitsgruppe Wahlen in Freiburg. Seine thematischen Schwerpunkte sind das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland und der Vergleich politischer Systeme und Entscheidungsprozesse.

Der Aufschwung der Grünen begann in den 1980er

Dieser politische Umbruch in Baden-Württemberg war bei Bundestagwahlen bislang nur ansatzweise zu beobachten. Durchaus noch im traditionellen Muster stellten sich die Mehrheitsverhältnisse in Baden-Württemberg bei der Bundestagswahl 2017 dar (Tab. 1). Und obwohl die CDU bei der Landtagswahl 2016 erstmals ihre Stellung als stärkste Partei in Baden-Württemberg an die Grünen verloren hatte, lag sie bei der etwa 18 Monate später stattfindenden Bundestagswahl 2017 erneut – trotz massiver Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2013 – mit großem Abstand vor allen anderen Parteien. Dies gelang der CDU insbesondere auch deshalb, weil die Grünen bei der Bundestagswahl mit 13,5% nicht einmal die Hälfte ihres vorangegangenen Landtagswahlergebnisses in Höhe von 30,3% erzielten.

Nun sind die Ergebnisse von Bundestags- und Landtagswahlen selbstverständlich nicht direkt vergleichbar, zu unterschiedlich sind die jeweiligen Kontexte und Rahmenbedingungen, das jeweilige Wahlsystem, die Spitzenkandidierenden, die Performanz der Regierungen und nicht zuletzt die wahlbestimmenden Themen. Landes- und regionalpolitische Themen sind am ehesten dann von Bedeutung, wenn sie Eingang in die überregionale, bundesweite Berichterstattung finden.

Bundestagswahl von zentrale Bedeutung für Baden-Württemberg

Angesichts der bisherigen Unterschiede von Bundestags- und Landtagswahlen in Baden-Württemberg kommt der anstehenden Bundestagswahl auch eine zentrale landespolitische Bedeutung zu: Ist die Vormachtstellung der Grünen in Baden-Württemberg noch immer in erster Linie auf den Erfolg des populären Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann zurückzuführen oder beruht er inzwischen auf längerfristigen strukturellen Verschiebungen in der Wählerschaft? Die jeweiligen bundespolitischen Konsequenzen liegen auf der Hand. Hat die Union also noch immer im Südwesten eine solide Basis als Grundlage eines machterhaltenden Wahlerfolgs im Bund oder wird es den Grünen mit baden-württembergischem Rückenwind gelingen, auch in Berlin den politischen Machtwechsel einzuleiten?

Grundlage für das Landesergebnis ist das Abschneiden in den einzelnen Wahlkreisen, also das jeweilige Zusammenspiel von bundesweiten Faktoren und Stimmungen mit der regionalen Ausprägung der Wirtschafts- und Sozialstruktur vor Ort. Dabei ist im Vergleich zu Landtagswahlen auch zu beachten, dass die Bundestagswahlkreise deutlich größer geschnitten sind. Baden-Württemberg umfasst derzeit 38 Bundestagswahlkreise gegenüber 70 Wahlkreisen bei Landtagswahlen. Viele Bundestagswahlkreise umfassen mittelgroße Städte und benachbarte, ländlich geprägte Regionen. Für die Grünen, die ihre Hochburgen vor allen in den Universitäts- und Dienstleistungsstädten haben und in der Fläche des Landes lange Zeit unterrepräsentiert waren, sind Mandatsgewinne bei Landtagswahlen somit einfacher zu realisieren als bei Bundestagswahlen.

Einen hohen Symbolwert hat das Ergebnis in Stuttgart

Für die Parteien wird es bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 darauf ankommen, in den eigenen Hochburgen zunächst erfolgreich zu mobilisieren und im ganzen Land weitere Stimmen hinzuzugewinnen. Ein hoher Symbolwert kommt dem Ergebnis in der Landeshauptstadt zu, dem Wahlkreis 258 Stuttgart 1. Sowohl die Grünen als auch die CDU konnten hier jüngst politische Erfolge verbuchen. Die Oberbürgermeisterwahl 2020 gewann Frank Nopper (CDU), bei der Landtagswahl 2021 errang die Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) erneut das Mandat mit dem besten Ergebnis aller baden-württembergischen Landtagskandidaten. Entsprechend treten die Parteien zur Wahl in Stuttgart mehrheitlich mit bundespolitischer Prominenz an, etwa mit Mandatsinhaber Stefan Kaufmann (CDU), Cem Özdemir (Grüne), Judith Skudelny (FDP) oder auch Bernd Riexinger (Linke).

Mit dem Rückenwind der erfolgreichen Landtagswahl werden die Grünen besonders in den Wahlkreisen mit Universitätsstädten – den grünen Hochburgen im Land – versuchen, einen Wahlsieg und erstmals auch Bundestagsmandate zu erringen. Dies gilt in erster Linie für die Wahlkreise 281 Freiburg, 290 Tübingen, 274 Heidelberg oder auch 271 Karlsruhe Stadt. Gerade in diesen Wahlkreisen wird sich zeigen, ob die Verankerung der Grünen auch in ländlicheren Regionen im Umfeld der Universitätsstädte inzwischen ausreicht, um in den vergleichsweise großen Bundestagswahlkreisen siegen zu können. Zum Wahlkreis Freiburg gehören die westlichen Teile des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald, zum Wahlkreis Tübingen die nördlichen Teile des Zollernalbkreises und zum Wahlkreis Heidelberg die nördlichen Teile des Rhein-Neckar-Kreises - – alles eher kleinstädtisch-ländliche Regionen.

CDU in kleinstädtisch-ländlicheren Wahlkreisen sehr stark

Die CDU konnte bislang in kleinstädtisch-ländlicheren Wahlkreisen mit teilweise großem Abstand vor der politischen Konkurrenz erfolgreich abschneiden. Das gilt insbesondere für große Teile Oberschwabens, des Schwarzwalds, der Schwäbischen Alb und auch der Region Franken. Defizite hat die CDU in den städtischeren Wahlkreisen des Landes. Prominentester CDU-Kandidat ist Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble im Wahlkreis 284 Offenburg. Mit Steffen Bilger, Wahlkreis 265 Ludwigsburg, Andreas Jung, Wahlkreis 287 Konstanz, oder auch Thorsten Frey, Wahlkreis 286 Schwarzwald-Baar, konnten sich inzwischen auch jüngere CDUPolitiker in Berlin profilieren. Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass auch Teile der CDU dem Klimaschutz eine zentrale Bedeutung zumessen. Entsprechend positionieren sich beispielsweise die CDU Kandidaten Matern von Marschall und Andreas Jung in den Universitätsstädten Freiburg und Konstanz.

SPD-Bundesvorsitzende Esken für den Nordschwarzwald

Für die SPD kandidiert die Bundesvorsitzende Saskia Esken in ihrem Heimatwahlkreis 280 Calw im Nordschwarzwald, bestehend aus den Landkreisen Calw und Freudenstadt. Mit großem Abstand konnte dort bislang die CDU das Mandat erringen. Für Esken wie auch die Sozialdemokraten in ganz Baden-Württemberg kommt es bei dieser Bundestagswahl darauf an, mit einem Achtungserfolg abzuschneiden. Der Südwesten ist aufgrund der vorherrschenden mittelständisch geprägten Wirtschafts- und kleinstädtisch-ländlichen Siedlungsstruktur keine Hochburg der SPD. Eine sozialdemokratische Arbeiterkultur, wie sie sich etwa im Ruhrgebiet herausgebildet hat, gibt es in Baden-Württemberg lediglich in überschaubaren Ansätzen.

AfD Spitzenkandidatin Alice Weidel für Bodenseekreis

Für die AfD tritt die Spitzenkandidatin und Parteisprecherin in Baden-Württemberg Alice Weidel im Wahlkreis 293 Bodensee an. Der Bodenseekreis gilt zum einen als Landkreis mit hohem wirtschaftlichen Entwicklungspotential. Rund um das Wirtschaftszentrum Friedrichshafen konzentrieren sich innovative Firmen aus den Bereichen Automobilzulieferer, Maschinenbau, Luft- und Raumfahrttechnik. Zum anderen sind große Teile des Bodenseekreises landwirtschaftlich durch Wein- und Obstanbau geprägt. Wenig spricht dafür, dass die AfD dort wie insgesamt in Baden-Württemberg neue Rekordergebnisse erzielen wird. In der Vergangenheit gelangen überdurchschnittliche Ergebnisse vor allem in sozialen Brennpunkten, gerade auch in Mannheim und Pforzheim. Derzeit jedoch bestimmen finanzielle Ungereimtheiten bei der Wahlkampffinanzierung und ein erbittert geführter innerparteilicher Machtkampf weithin die öffentliche Wahrnehmung. Hinzu kommt, dass sich der Protest gegen die Corona-Maßnahmen weitaus weniger für die AfD instrumentalisieren lässt als etwa steigende Flüchtlings- oder Zuwanderungszahlen wie 2016.

Keine Aussichten auf Direktmandate für die FDP

Keine Aussichten auf Direktmandate hat die FDP. Die Spitzenkandidierenden Michael Theurer, Wahlkreis 271 Karlsruhe-Stadt, und Judith Skudelny, Wahlkreis Stuttgart 1, sind über die Landesliste abgesichert. Erfolgreich waren die Liberalen bei den letzten Wahlen vor allem im Großraum Stuttgart, Böblingen und Ludwigsburg. Im Wahlkreis 264 Waiblingen lag die FDP bei der Bundestagswahl 2017 sogar auf Platz 2 hinter der CDU. Die bereits bei der Landtagswahl zu beobachtende Strategie der Liberalen, sich einerseits als demokratische Protestpartei gegen strenge Corona-Maßnahmen zu profilieren und andererseits durch konstruktive Oppositionsarbeit als zukünftige Regierungspartei zu empfehlen, ist bislang erfolgreich und garantiert ein zweistelliges Wahlergebnis.

