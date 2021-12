SWR Spitzenrunde: Diese Spitzenpolitiker aus Baden-Württemberg treten an

per Mail teilen

In den Wagenhallen in Stuttgart treffen bei der SWR Spitzenrunde am 16. September sechs Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker aus Baden-Württemberg aufeinander: Andreas Jung (CDU), Saskia Esken (SPD), Martin Hess (AfD), Michael Theurer (FDP), Bernd Riexinger (Die Linke) und Franziska Brantner (Grüne). Wir stellen sie vor.