per Mail teilen

Die Spitzenkandidaten für das Kanzleramt sind allseits bekannt. Wer sind jedoch die Spitzenkandidaten aus Baden-Württemberg? Wir stellen sie vor.

Der Vorteil eines Spitzenkandidaten: Er oder sie gibt der Partei im Wahlkampf ein Gesicht, vertritt sie auf Wahlkampfveranstaltungen, in Diskussionsrunden und in Interviews. Deshalb wählen die Delegierten in der Regel einen bekannten Politiker zum Spitzenkandidaten, etwa den Fraktions- oder Landesparteivorsitzenden oder auch eine amtierende Ministerin der Regierung.