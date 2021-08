Der Begriff "Urgestein der Politik" trifft auf Wolfgang Schäuble zu wie auf kaum jemand anderen. Seit 1972 vertritt Schäuble im Bundestag den Wahlkreis Offenburg. Ein Porträt.

Der Begriff "Urgestein der Politik" mag abgegriffen sein. Aber auf Wolfgang Schäuble trifft er zu wie auf keinen anderen Bundespolitiker. Seit 1972 vertritt Schäuble im Bundestag den Wahlkreis Offenburg. 13 Mal ist er bisher angetreten, 13 Mal hat er den Wahlkreis direkt gewonnen. Nur zwei Mal liegt sein Wahlergebnis dabei knapp unter 50 Prozent. Noch deutlicher wird seine Abgeordnetenzeit, wenn man sie an den wichtigsten Funktionen im Staat misst: Fünf Bundeskanzler erlebt Schäuble als Abgeordneter und zehn Bundespräsidenten. Damit hält er einen besonderen Politik-Rekord: Seit das erste gesamtdeutsche Parlament vor mehr als 170 Jahren zusammentrat, ist keiner so lange geblieben wie er.

Der Geprüfte

Trotz seiner langen politischen Karriere mit Höhen und Tiefen ist seine größte Herausforderung der Kampf zurück ins Leben nach dem Attentat auf ihn im Herbst 1990. Seitdem sitzt er im Rollstuhl. Wie mühsam das ist, können sich die meisten kaum vorstellen. Doch wann auch immer die Sprache darauf kommt, eines will Schäuble nicht: Mitleid. Nicht 2017, als er nicht noch mal Finanzminister sein will, weil "das auch körperlich sehr anstrengend ist, das viele Reisen". Und auch nicht schon 2010, als wegen gesundheitlicher Probleme über sein Karriereende spekuliert wird: Beratungen über die Rettung angeschlagener Euro-Länder stehen an. Doch Schäuble, damals Finanzminister, fehlt. Er liegt im Krankenhaus und muss sich von Ex-Innenminister Thomas de Maizière vertreten lassen.

Erster hinter den Ersten

Möglicherweise hat Schäubles Gesundheitszustand 2010 auch seinen Sprung nach ganz oben verhindert. Nachfolger für den zurückgetretenen Bundespräsidenten Horst Köhler wird Christian Wulff – und nicht der öffentlich gehandelte Schäuble. Der hätte wohl gewollt. So wie er wahrscheinlich auch gern Bundeskanzler geworden wäre. 2002 nach Helmut Kohl hätte das richtige Datum dafür sein können, doch nach der Wahlniederlage der Union 1998 ist davon keine Rede mehr. Allerdings auch nicht wegen der Spendenaffäre der CDU, die in diesen Jahren aufbricht. Sie hat unbestritten Anteil daran, dass Angela Merkel politisch an Schäuble vorbeizieht. Dennoch sagt Schäuble einmal auf die Kanzler-Frage: "Ich weiß gar nicht, ob ich es wirklich gewollt habe, aber vermutlich hätte ich der Versuchung nicht widerstehen können." Am Ende bleibt er auf den ersten Plätzen, aber hinter den noch Wichtigeren. 2005 holt Bundeskanzlerin Merkel ihn in wichtige Ämter zurück. Er wird – nach 1989 - wieder Bundesinnenminister, später Finanzminister. Seit 2017 ist er Bundestagspräsident. Zumindest protokollarisch rangiert er damit vor der Kanzlerin.

Schmied der Einheit

Die Spendenaffäre der CDU ist untrennbar mit dem Namen Helmut Kohl verbunden – aber auch mit dem Wolfgang Schäubles. Er widerspricht sich selbst, gibt im Nachhinein etwa Treffen mit dem Waffenhändler und Parteispender Karlheinz Schreiber zu. Einmal, im Bundestag zu einem der Treffen mit Schreiber befragt, sorgt Schäuble mit Erinnerungslücken für spöttisches Gelächter der Opposition: "Ohne Koffer…, ich hab einen Aktenkoffer vielleicht dabeigehabt, weiß ich gar nicht." Die Affäre dürfte Schäubles politischer Tiefpunkt gewesen sein. Seinen auch von ihm selbst so benannten Höhepunkt dagegen erlebt er Ende der 1980er Jahre. Als Bundesinnenminister verhandelt er die deutsche Einheit: "Meine größte Erfahrung in meinem kurzen politischen Leben ist die Wiedervereinigung", so Schäuble fast 20 Jahre später in einem SWR-Interview. Und ein Drittes wird immer mit ihm verbunden bleiben: die "Schwarze Null". 2017 sagt er: "Wir werden auf eine Wahlperiode zurückblicken können, in der wir ohne Neuverschuldung ausgekommen sind." Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundesfinanzministerium ehren ihn zum Abschied dafür. Im Hof des Ministeriums formieren sie sich zu einer großen schwarzen Null.

Der Einflussreiche

Schäubles Abschied aus dem Ministerium ist jedoch kein Abschied aus der Politik. Im Gegenteil: Er fängt noch einmal neu an – als Präsident des Deutschen Bundestages. Eine seiner ersten Erfahrungen sichert ihm die Lacher im Hohen Haus. Weil sein Mikrofon nicht angeschaltet ist, hört man ihn nicht. Jemand gibt ihm Bescheid, er schaltet es an und wundert sich: "Muss ich selber drücken?" Trotz der Herausforderungen im neuen Amt wie auch der Zusammensetzung des Bundestages mit sechs Fraktionen und der viel kritisierten AfD findet Schäuble immer auch Zeit für seine CDU – und macht Schlagzeilen: Im Herbst 2018 spricht er von möglichen Erschütterungen der Union, sollte die CDU bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen schlecht abschneiden. Das Wort von einem möglichen Rückzug Merkels macht die Runde. Ende desselben Jahres unterstützt Schäuble seinen persönlichen Freund Friedrich Merz im Rennen um den CDU-Vorsitz. Der verliert nur knapp. Und im Frühjahr 2021 ist es Schäuble, der im SWR-Interview in der Kanzlerkandidatenfrage sein politisches Gewicht für den neuen CDU-Chef in die Waagschale wirft: "Ich bin für Armin Laschet." Das dürfte Laschet geholfen haben, Zweifler in den eigenen Reihen zu überzeugen. Denn Schäubles Wort gilt vielen in der Union immer noch viel. Dass ihn seine Partei auf Platz eins der Landesliste für die Bundestagswahl gesetzt hat, ist da fast schon folgerichtig. Wen würde es wundern, wenn er in vier Jahren noch einmal antritt?