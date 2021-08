Michael Theurer kandidiert im Wahlkreis Karlsruhe-Stadt. Sein Wiedereinzug in den Bundestag ist so gut wie sicher. Für die Bundes-FDP ist der Südwesten eine sichere Bank.

Wenn die FDP sich alljährlich in Stuttgart zu ihrem traditionellen Dreikönigstreffen versammelt, ist das regelmäßig ein Heimspiel für Michael Theurer. Gleich zu Beginn der Veranstaltung hat Theurer als Baden-Württembergs FDP-Chef und gleichsam als Gastgeber die Bühne für sich allein. Das nutzt er ebenso regelmäßig für inhaltliche Akzente.

Mister Mittelstand der FDP

Zu Theurers Lieblingsthemen gehört das Wohlergehen der mittelständischen Wirtschaft im Südwesten. Also auch ein Verständnis von Klimaschutz, das den Dieselmotor nicht schon nächstes Jahr in Rente schicken will. Seit der Coronakrise legt er auch verstärkt Akzente auf Freiheitsrechte für alle Menschen in der Gesellschaft. Eine Prise Wahlkampf mischt sich auch gerne hinein, wenn er gegen die Veggie-Day-Grünen aus Berlin-Mitte Stimmung macht. Sein Unterton dabei: In Stuttgart und Mainz mögen die Grünen ja noch okay sein. Aber auf Bundesebene wäre Nachhilfe nötig in Sachen Wirtschaftsliberalismus. Sein zweiter Unterton dabei: Die FDP wird gebraucht als Ausgleich für die Bundes-Grünen, die sonst abdriften in Richtung Verbotspartei und dem Klimaschutz womöglich alles unterordnen.

Garant für viele FDP-Stimmen im Südwesten

Baden-Württemberg ist generell eine sichere Bank für die FDP. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Die Beschäftigten der Auto-Industrie und ihrer zahlreichen Zulieferer, die Wirtschaftsstruktur mit ihren vielen Familien-Betrieben, Selbstständigen und Mittelständlern und neuerdings auch die Hochschul-Standorte liefern viele Stimmen. Von dort kommen auch viele der zahlreichen Neu-Mitglieder, die seit Jahresbeginn zur FDP gekommen sind. Nicht nur die Grünen sind angesagt bei Studierenden. Viele Neu-Mitglieder bei der FDP sind so jung, dass sie den Altersschnitt der Partei deutlich senken. Und sie legen Wert auf bürgerliche Rechte, die durch das Corona-Krisenmanagement eingeschränkt wurden. Theurer will all diesen Gruppen eine Stimme geben, formuliert deutlich ihre Interessen – auch als FDP-Fraktionsvize im Bundestag – und sorgt so selbst dafür, dass der Südwesten ein Garant für hohe Stimmenanteile seiner Partei bleibt. Theurer ist stark verwurzelt in Baden-Württemberg: Durch sein VWL-Studium in Tübingen und zuvor die Schulzeit in Horb am Neckar, wo er mit gerade mal 28 Jahren Deutschlands jüngster Oberbürgermeister wurde.

Die FDP braucht den Südwesten – gut für Theurer

Viel spricht dafür, dass Michael Theurer auch nach der Bundestagswahl wieder eine prominente Rolle in Berlin spielen wird. Abgeordneter und Fraktionsvize ist er bereits, im Präsidium seiner Partei sitzt er ebenfalls: Parteichef Christian Lindner wird ihn kaum übergehen können. Für den studierten Volkswirt Theurer käme am ehesten ein Posten im Bereich Wirtschaft und Finanzen infrage – oder gleich der Fraktionsvorsitz, falls Lindner ihn abgeben würde. Die FDP mag etliche kluge Köpfe haben, doch sehr viele davon kommen schon jetzt aus Nordrhein-Westfalen. Lindner wird ein Interesse haben, den starken Landesverband Baden-Württemberg auf Bundesebene einzubinden – und das könnte für Michael Theurers Karriere durchaus eine ganz eigene Bedeutung bekommen.