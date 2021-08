Bernd Riexinger war lange Parteichef der Linken - nun will er zum zweiten Mal in den Bundestag. Ein Porträt über einen Politiker, der nicht gerne in der ersten Reihe steht.

"Überzeugter Kämpfer für die soziale Gerechtigkeit" – diesen Titel gibt Bernd Riexinger sich selbst. Und noch einen Titel hat er sicher: Der Linken-Chef mit der längsten Amtszeit. Fast neun Jahre hat er die Partei geführt, zusammen mit Katja Kipping. Das ist mehr als die Hälfte der Zeit, die die Linke, die erst 2007 aus der Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative (WASG) - und der Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) fusioniert wurde, überhaupt existiert.

Ein Wessi in der „Ossi-Partei“

Es ist eine Partei, der immer noch oft das Attribut „Ost-Partei“ oder „SED-Nachfolgerin“ angehängt wird. Und damit ist es noch einmal erstaunlicher, dass ein Gewerkschafter aus dem eindeutig westdeutschen Baden-Württemberg überhaupt an die Spitze kam – und sich dann auch noch eine halbe Ewigkeit halten konnte.

Riexinger ist gelernter Bankkaufmann, wird mit Mitte Zwanzig Betriebsrat der Leonberger Bausparkasse. Und ist heute noch stolz auf die Zeit als Gewerkschafter, erzählt gerne von der hohen Streikbereitschaft. Er gilt als Linker bei den Linken und wartete in der Vergangenheit häufiger auch mit streitbaren Vorschlägen auf: Verstaatlichung von Fluglinien zum Beispiel. Immobilienkonzerne enteignen. Oder dass die Autoindustrie auch Bahn-Zubehör bauen könnte, wenn wegen der Umstellung auf E-Mobilität Arbeitsplätze wegfallen.

Seinen womöglich öffentlichkeitswirksamsten Auftritt hatte er auf einer Konferenz der Linken im März 2020. Anstoß war seine - erkennbar ironisch gemeinte - Antwort auf den Beitrag eines Parteimitglieds, man wolle schließlich immer noch heizen, wenn man das "eine Prozent der Reichen erschossen habe". Riexinger dazu: "Wir erschießen sie nicht, wir setzen sie schon für nützliche Arbeit ein." Es hagelte Kritik bis hin zu Rücktrittsforderungen. Riexinger entschuldigte sich.

Jeder gegen Jeden – und Riexinger mittendrin

Dass er es als "Wessi“ in der Linken so weit gebracht hat, spricht für Riexinger – und dafür, dass er einiges abkann. "Politik ist was für Langstreckenläufer. Da muss man viel einstecken und aushalten", weiß Riexinger. Und gerade auch ein Linker zu sein, bedeutet: Man muss streitlustig und jederzeit auch auf Angriffe gefasst sein. Andere prominente Parteivertreterinnen und -vertreter wie Sahra Wagenknecht können davon ein Lied singen.

Genau dieses „Jeder gegen jeden“ hat Riexinger aber überhaupt erst an die Spitze der Partei gebracht. 2012 war das in Göttingen – ein Parteitag, von dem in der Linken immer noch gesprochen wird. Riexinger selbst war damals wohl genau so überrascht wie alle anderen, was dort geschah: "Das war jetzt doch eine sehr kurzfristige Entscheidung. Meine Lebensplanung war eigentlich eine andere", sagt er kurz nach seiner Wahl.

Verschiedene Lager blockierten sich damals, wie so oft in der Partei, selbst. Gregor Gysi, eine Art "Elder Statesman" der Linken, sprach von Hass in der Fraktion und der Partei. Es ging die Angst um, dass die kurz vorher zusammengesetzte Partei wieder zerbrechen könnte. Auftritt Bernd Riexinger, dem damals völlig unbekannten Gewerkschafter aus Baden-Württemberg. Oskar Lafontaine selbst hat Riexinger überredet, zu kandidieren. Und es hat geklappt.

Uneitel, freundlich, zurückhaltend

Bernd Riexinger ist für einen langjährigen Parteichef überraschend normal und bodenständig-schwäbisch geblieben: Um runterzukommen, kocht er gerne. Am liebsten verbringt er seinen Urlaub am Meer. Wenn er die Wahl zwischen Bier und Wein hat, entscheidet er sich für den Wein. Und trotz der Jahre, die er in Berlin verbracht hat, zieht er Linsen und Spätzle der Currywurst vor.

Bernd Riexinger kann man sicherlich vieles nachsagen – Eitelkeit gehört nicht dazu. Zurückhaltend und freundlich – das schon eher. Riexinger hat sich auch als Parteivorsitzender eigentlich nie in den Vordergrund gedrängt. Er war selten derjenige, der auf den großen Bühnen aufgetreten ist. Deutlich häufiger waren das zum Beispiel seine Co-Vorsitzende Katja Kipping oder Sahra Wagenknecht. Zu den Bekanntesten gehörte er nie – selbst wenn man Anhänger seiner Partei nach ihm gefragt hat.

"Überhaupt nicht amtsmüde"

Das muss ihn jetzt nicht mehr unbedingt kümmern. Die Arbeit als Parteivorsitzender ist seit Anfang des Jahres ja vorbei. Riexinger ist nicht noch einmal zur Wahl angetreten – obwohl er selbst noch viel vorhabe: "Ich bin auch überhaupt nicht irgendwie amtsmüde, sondern werde mich weiter engagieren", so Riexinger im Interview mit dem SWR. Und er verspricht, dass er nicht zu denen gehören will, die "von der Seitenlinie immer ihre Kommentare abgeben". Ohnehin deutet er an, dass er sich - neben dem angestrebten Mandat als Bundestagsabgeordneter - auch wieder mehr um das Privatleben kümmern möchte: "Ich leide darunter, dass ich meine Freundschaften zu wenig pflegen kann", sagte Riexinger noch kurz vor seinem Abschied als Parteivorsitzender.

Jetzt also "nur noch" Bundestagsabgeordneter. Das ist das Ziel. Als Erster auf der Landesliste der Linken könnte das klappen. Voraussetzung: Die Linke muss es überhaupt über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen.