Alice Weidel ist eine der bekanntesten AfD-Politikerinnen – aber sie muss sich mit vielen innerparteilichen Feinden auseinandersetzen. Eine Frau aus der Abteilung Attacke.

Es ist ein Endzeitszenario, das AfD-Fraktionschefin Alice Weidel gern beschwört, wenn sie am Rednerpult im Bundestag steht. Sie spricht dann von schwersten Grundrechtseingriffen, von eingeschüchterten Bürgern, von vernichteten Existenzen, von einem verarmten Mittelstand. Von einer wirtschaftspolitischen Kakophonie, von einem sozialistischen Irrglauben. Von Klimahysterie. „Windradwälder verschandeln die Landschaft und erschlagen Raubvögel“. So sieht Deutschland aus, wenn der AfD-Filter darüberliegt.

Die Empörung der promovierten Volks- und Betriebswirtschaftlerin ist manchmal so groß, dass sich ihre Stimme überschlägt. Oft wird Weidel dann auch besonders ironisch. So absurd ist die Lage, das kann man alles nur noch ironisch betrachten, scheint die 42-Jährige zu signalisieren. Mit diesem Sound wollen Weidel und ihr Co-Spitzenkandidat Tino Chrupalla aus Sachsen jedenfalls vor der Bundestagswahl die Deutschen überzeugen. Die Botschaft: „Es ist eigentlich zu spät, aber die AfD kann Euch noch retten.“

Vertrauensverhältnis mit Alexander Gauland

Tino Chrupalla, der auch Parteichef ist, ist von seiner Co-Kandidatin überzeugt. Dem SWR sagte Chrupalla, Weidel sei an der Basis sehr beliebt. Deswegen sehe er es als vorteilhaft an, mit ihr gemeinsam anzutreten. Ihre nicht unerhebliche mediale Wirkung – Weidel hat 120.000 Follower auf Twitter und 360.000 Abonnenten auf Facebook – dürfte dabei auch eine Rolle spielen. Ihre Fans feiern sie: „Hallo Alice unsere neue Kanzlerin“, heißt es in einem Kommentar eines weiblichen Fans, sie spreche „von Herzen für das Deutsche Volk“, schreibt ein Mann.

Nicht nur mit Tino Chrupalla, auch mit Alexander Gauland arbeitet Weidel eng zusammen. Gauland ist entscheidend dafür verantwortlich, dass Weidel im Jahr 2017 zum ersten Mal Spitzenkandidatin der AfD wurde. Auch heute verbindet die beiden Fraktionsvorsitzenden ein Vertrauensverhältnis, auch wenn sie nicht immer einer Meinung sind.

Misstrauisch und lauernd?

Allerdings ist Weidel in der AfD auch umstritten. Viele aus dem so genannten gemäßigten Lager nehmen es ihr übel, dass sie sich mit dem rechtsextremen ehemaligen Flügel arrangiert hat. Parteichef Jörg Meuthen und sie verbindet eine innige Abneigung. Auch wenn man mit AfD-Bundestagsabgeordneten spricht, die ihr prinzipiell wohlgesonnen gegenüberstehen, hört man Kritisches. Weidel isoliere sich selbst, heißt es da, sei misstrauisch, lauernd. Reagiere in Fraktionssitzungen aggressiv, wenn sie etwas unbequemere Fragen gestellt bekomme.

Fehlender Wille zur Aufklärung in der Spendenaffäre?

Weidels Wohnsitz ist Überlingen am Bodensee. Hier lebt sie gemeinsam mit ihrer Lebensgefährtin und zwei Kindern. Seit Februar 2020 ist sie Vorsitzende des Landesverbandes Baden-Württemberg. Von hier kommen besonders heftige Attacken, auch wegen Weidels Spendenaffäre aus dem Jahr 2017/2018. Die AfD muss knapp 400.000 Euro Strafe zahlen, weil sie damals anonyme Spenden angenommen hat, wie das Verwaltungsgericht Berlin Mitte Juni geurteilt hat.

Die beiden AfD-Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel und Thomas Seitz, die beide aus Baden-Württemberg stammen und die Verhandlung verfolgten, kritisieren Weidel scharf. „Vertuschung“, „völlige Intransparenz“, „fehlender Wille zur internen Aufklärung“ – das sind die Formulierungen in einem Schreiben, das dem MDR Thüringen vorliegt. Hier wird auch gefordert, dass Weidel offenlegt, wer der wahre Spender gewesen ist. Die Frage ist: Wie schwer wiegen die internen und externen Vorwürfe im Wahlkampf? Die Hoffnung in der Partei ist groß, dass überzeugten AfD- und Weidel-Fans diese Vorwürfe egal sind.