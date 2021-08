Pünktlich zum Start der Briefwahl haben Wähler die Möglichkeit, die Kandidierenden und ihre politischen Ideen digital kennenzulernen. Fast 500 haben sich unseren Fragen gestellt.

Was wird die größte gesellschaftspolitische Herausforderung der nächsten vier Jahre sein? Welche Lehren ziehen die Kandidierenden aus der Corona-Krise für künftige politische Entscheidungen? Und natürlich: Was möchten sie für Baden-Württemberg – oder für ihren Wahlkreis – im Bundestag erreichen?

Diese Fragen, die für alle gleich sind, haben 482 von 747 Kandidierende im SWR Kandidatencheck beantwortet: 340 Männer, 138 Frauen und vier diverse Personen. Das entspricht einer Teilnahmequote von 64,5 Prozent aller zugelassenen Kandidierenden. Von 24 Parteien in Baden-Württemberg haben sich Kandidierende von 19 Parteien beteiligt. Von Kandidierenden, die nicht an der Befragung teilgenommen haben, ist ein Basisprofil mit den Angaben der Landeswahlleitung hinterlegt.

Maximal 500 Zeichen hatten alle Kandidierenden für ihre Antworten auf diese offenen Fragen. Und so ist ein Stöbern im SWR Kandidatencheck eine gute Möglichkeit, sich kurz und kompakt über die Bewerberinnen und Bewerber aus Baden-Württemberg zur Bundestagswahl zu informieren.

Zehn Thesen zu politischen Schwerpunkthemen

Zehn Thesen zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen von Wohnen und Soziales über Gesundheit und Pflege zu Staatsfinanzen und Digitalisierung sowie dem Klimaschutz konnten von den Kandiderenden nur in vier vorgegebenen Antwortkategorien beantwortet werden. Teils gar nicht so einfach für die Kandidierenden, sich hier ohne Wenn und Aber für eine Position zu entscheiden.

Direktkandidaten und Listenkandidaten im Überblick

Der SWR Kandidatencheck richtet sich an Wählerinnen und Wähler, die die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten in ihrem Wahlkreis online besser kennenlernen wollen, aber sich auch über die Kandidierenden auf den Landeslisten (Filter Liste) informieren wollen. Die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten, die mit der Erststimme wählbar sind, lassen sich über eine Postleitzahlen-Suche einfach ansteuern. Zahlreiche weitere Filter ermöglichen die gezielte Suche beispielsweise nach Partei, Geschlecht oder auch Alter.

Persönliche Kontakte in Corona-Zeiten schwierig

Peter Heilbrunner, Hauptabteilungsleiter Multimediale Aktualität Baden-Württemberg SWR

Der direkte Kontakt zur Politik sei nach wie vor schwierig in diesen Corona-Zeiten, weil viele Leute einfach nicht mehr so gerne rausgehen, auch nicht mehr in die Fußgängerzonen, um dort die Kandidierenden zu treffen, so Peter Heilbrunner, Hauptabteilungsleiter Multimediale Aktualität Baden-Württemberg des SWR. Das sei das eine. "Zum anderen glaube ich schon, dass die Information im Netz immer wichtiger wird. Das sieht man ja auch an den vielfältigen Aktivitäten der Parteien und Organisationen und insofern: Die Leute suchen im Netz die zentralen Fragen. Die kriegen sie bei uns. Und insofern helfen wir auch den Leuten eine Entscheidung zu treffen und am Ende auch an die Wahlurne zu gehen, um ihre Stimme abzugeben."

Gleiche Bedingungen für alle

Für alle Kandidatinnen und Kandidaten gelten die gleichen Bedingungen, damit die Wählerinnen und Wähler die Personen und ihre politischen Forderungen und Ideen direkt vergleichen können. So können sie vor ihrer Wahlentscheidung für die Bundestagswahl im September einen Eindruck von ausgewählten Positionen der Bewerberinnen und Bewerber gewinnen. Bis zum 5. August 2021 konnten die Kandidierenden den digitalen Fragebogen beantworten. Fast 500 haben diese Möglichkeit genutzt. Aus Gründen der Chancengleichheit konnten nachträgliche Anfragen nicht mehr berücksichtigt werden.

