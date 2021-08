per Mail teilen

Wer kann Kanzler/Kanzlerin? Wie stehen Sie zum Klimaschutz? Alle Antworten der Kanzlerkandidatin und der Kanzlerkandidaten dazu bei Kampf ums Kanzleramt - wer regiert Deutschland?

SWR3-Moderator Constantin Zöller und RBB-Moderatorin Angela Ulrich befragen Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU/CSU) zu verschiedenen Themen rund um die Bundestagswahl. Am 23. August war Annalena Baerbock zu Gast. Olaf Scholz folgte ihr zwei Tage später. Armin Laschet macht die Interview-Reihe komplett: am 26. August um 18:00 Uhr live in SWR3.