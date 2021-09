Bei der Wahl am 26. September 2021 wurden über die baden-württembergischen Landeslisten der Parteien sowie per Direktmandat Politikerinnen und Politiker in den Bundestag gewählt.

Zum einen ziehen die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten der 38 baden-württembergischen Wahlkreise in den Bundestag ein. Eine Übersicht finden Sie in unserem Wahlergebnisportal: Darüber hinaus wurden dem Bundeswahlleiter zufolge diese Politikerinnnen und Politiker über die Landeslisten der Parteien in den Bundestag gewählt: SPD 1 Esken, Saskia Christina

2 Dr. Schmid, Nils Hermann

3 Schwarzelühr-Sutter, Rita Berta

4 Dr. Rosemann, Martin

5 Mast, Katja Wilma

6 Dr. Fechner, Johannes

7 Breymaier, Leni

8 Gerster, Martin

9 Hostert, Jasmina

10 Dr. Castellucci, Lars

11 Katzmarek, Gabriele

12 Marvi, Parsa

13 Baehrens, Heike Charlotte

14 Karaahmetoǧlu, Macit

15 Dr. Seitzl, Lina

16 Mesarosch, Robin

17 Juratovic, Josip

18 Türk-Nachbaur, Derya

19 Leiser, Kevin

20 Engelhardt, Heike

21 Mehmet Ali, Takis Grüne 1 Brugger, Agnes Monika

2 Kühn, Christian

3 Dr. Detzer, Sandra

4 Müller-Gemmeke, Beate

5 Ebner, Harald

6 Dr. Christmann, Anna Maria

7 Gastel, Matthias

8 Lang, Ricarda

9 Emmerich, Marcel

10 Bacherle, Tobias Björn

11 Aeffner, Stephanie

12 Sekmen, Melis

13 Dr. Schäfer, Sebastian

14 Prof. Dr. Reinalter, Anja Margit FDP 1 Theurer, Michael Alexander

2 Skudelny, Judith Sandra

3 Link, Michael Georg

4 Kober, Pascal Felix Ernst

5 Dr. Toncar, Florian

6 Strasser, Benjamin

7 Alt, Renata

8 Dr. Brandenburg, Jens

9 Dr. Hoffmann, Christoph

10 Dr. Jung, Christian

11 Prof. Dr. Seiter, Stephan

12 Abel, Valentin Christian

13 Stockmeier, Konrad Johann Lorenz

14 Dr. Jurisch, Ann-Veruschka

15 Semet, Rainer

16 Gaßner-Herz, Martin Thomas AfD 1 Weidel, Alice Elisabeth

2 Hess, Martin Alexander

3 Dr. Spaniel, Dirk

4 Frohnmaier, Markus-Cornel

5 Dr. Jongen, Marc Stephan

6 Bernhard, Marc Albert

7 Dr. Kaufmann, Malte

8 Dr. Baum, Christina

9 Seitz, Thomas Michael Konrad

10 Braun, Jürgen Friedrich Linke 1 Riexinger, Bernd Karl

2 Akbulut, Gökay

3 Tatti, Jessica Nadine