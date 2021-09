Antworten auf wichtige Fragen zum SWR Wahlergebnisportal für die Bundestagswahl 2021 in Baden-Württemberg finden Sie hier. Woher kommen die Daten und wie werden sie aufbereitet?

Im SWR Wahlergebnisportal finden Sie am Wahlsonntag um 18:00 Uhr die Prognose von Infratest dimap zur Bundestagswahl, und zwar das bundesweite Ergebnis und exklusiv das Ergebnis, wie die Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger bei der Bundestagswahl abgestimmt haben (Landesergebnis). Im Verlauf des Abends folgen alle Hochrechnungen bis zum amtlichen Endergebnis.

Mit dem Koalitionsrechner können Sie von der Prognose über die Hochrechnungsergebnisse bis hin zum Endergebnis selbst durchspielen, welche Koalitionen mit dem aktuellen Ergebnis rein rechnerisch möglich wären.

Außerdem finden Sie im SWR Wahlergebnisportal – sobald ausgezählt und an das Statistische Landesamt Baden-Württemberg offiziell übermittelt – die Ergebnisse aller 38 Wahlkreise und die Ergebnisse aller 1.101 Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg. Ergänzt wird das Angebot durch umfangreiche Analysegrafiken.

Hier können Sie über die Suche (Lupe/Suchschlitz oder A-Z-Auswahl) Ihren Wahlkreis suchen, um sich das Ergebnis des Wahlkreises anzeigen zu lassen. Sobald die Wahlkreise ausgezählt sind und das Ergebnis an die Landeswahlleiterin übermittelt und vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg veröffentlicht wurde, wird es auch im Ergebnisportal angezeigt.

Erststimmenergebnis: Grafisch dargestellt wird sowohl der Wahlkreisgewinner als auch die sechs stärksten Parteien.

In ausführlichen Datentabellen werden außerdem die Erst- und Zweitstimmenergebnisse aller in Baden-Württemberg zur Wahl zugelassenen Parteien dargestellt. Die Reihenfolge der Parteien richtet sich nach der amtlichen Reihenfolge der Wahlleitung. Sie können die Ergebnisse jedoch nach Ihren Wünschen auf- oder absteigend sortieren, nach Stimmen, in Prozent oder auch nach Gewinnen und Verlusten. Unter der Datentabelle können Sie sich die Ergebnisse aus Ihrer Umgebung anzeigen lassen. Wenn alle Ergebnisse vorliegen, zeigt Ihnen eine Grafik an, wie der entsprechende Wahlkreis im Vergleich zum Bund gewählt hat.

Außerdem finden Sie hier eine umfangreiche Wahlkreisanalyse, sobald die große Mehrheit der Wahlkreisergebnisse ausgezählt und übermittelt ist. Damit können Sie sehen, wie die Parteien beispielsweise in städtischen Gebieten oder auf dem Land abgeschnitten haben. Wie war das Ergebnis in Gebieten mit hoher/niedriger Einwohnerdichte, hoher/niedriger Arbeitslosenquote oder hohem/niedrigem Ausländeranteil?

Hier können Sie über die Suche (Lupe/Suchschlitz) Ihre Postleitzahl oder den Namen Ihres Ortes eingeben, um sich das Ergebnis anzeigen zu lassen. Sobald die Städte und Gemeinden ausgezählt sind und das Ergebnis an die Landeswahlleiterin übermittelt und vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg veröffentlicht wurde, wird es auch im Ergebnisportal angezeigt. Grafisch und textlich dargestellt werden dabei immer die sechs stärksten Parteien.

In ausführlichen Datentabellen werden außerdem die Ergebnisse aller in Baden-Württemberg zur Wahl zugelassenen Parteien dargestellt. Die Reihenfolge der Parteien richtet sich nach der amtlichen Reihenfolge der Wahlleitung. Sie können die Ergebnisse jedoch nach Ihren Wünschen auf- oder absteigend sortieren, nach Stimmen, in Prozent oder auch nach Gewinnen und Verlusten. Unter der Datentabelle können Sie sich die Ergebnisse aus Ihrer Umgebung anzeigen lassen.

Wenn alle Ergebnisse vorliegen, zeigt Ihnen eine Grafik an, wie der ausgewählte Ort im Vergleich zum Bund gewählt hat.

Anders als bei der Landtagswahl im Frühjahr kann es bei der Bundestagswahl passieren, dass wir nicht von allen Orten die Ergebnisse erhalten. Das betrifft vor allem sehr kleine Gemeinden. Liegen in einer Gemeinde weniger als 50 Stimmzettel in der Urne, darf diese nach dem neuen Bundeswahlgesetz nicht mehr separat ausgezählt werden, sondern muss in eine Nachbargemeinde transportiert und dort zusammen mit den dort abgegebenen Stimmen ausgezählt werden. Damit soll das Wahlgeheimnis sichergestellt werden. Diese Stimmen werden natürlich genauso gezählt und gehen nicht verloren.

Wieso werden Parteien in meinem Wahlkreis/Ort in den Ergebnistabellen ausgewiesen, die hier gar nicht wählbar waren?

Alle Parteien, die zur Bundestagswahl in Baden-Württemberg zugelassen wurden, werden in der ausführlichen Datentabelle aus Gründen der Einheitlichkeit dargestellt. Es werden also immer alle Parteien angezeigt, die irgendwo in Baden-Württemberg zur Bundestagswahl antreten. Somit wird bei einem Einzelergebnis auch ersichtlich, dass Parteien, die anderswo Stimmen bekommen haben, in diesem Wahlkreis oder Ort keine Stimmen erzielen konnten.

Es werden nur offiziell an die Landeswahlleitung und an das Statistische Landesamt Baden-Württemberg übermittelte Daten im SWR Wahlergebnisportal veröffentlicht. Die Daten werden über ein eigenes gesichertes Netz vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellt und von Infratest dimap im SWR Wahlportal aufbereitet.

Da es keine einheitliche Datenbasis für alle 1.101 Gemeinden in Baden-Württemberg gibt und nur offiziell bestätigte Ergebnisse dargestellt werden sollen, werden im SWR Ergebnisportal keine Zwischenergebnisse angezeigt.

Unter dem Navigationspunkt Analysen liefern wir Ihnen ab dem Wahlabend umfangreiche Analysen rund um die Bundestagswahlen in Baden-Württemberg. Es handelt sich hierbei um Daten aus repräsentativen Umfragen, die im Rahmen von SWR- und ARD-Vorwahlerhebungen (BW-Trend) oder der Nachwahlerhebung vor den Wahllokalen von Infratest dimap erhoben wurden.

Im Laufe des Abends gibt es hier auch die spannenden Grafiken zur Wählerwanderung, zu Motiven der Wahlentscheidung oder detaillierten Analysen, wer wen gewählt hat, beispielsweise, wer die Stimmen der Erstwähler bekommen hat, wer bei Frauen oder Männern besonders gepunktet hat oder in welcher Altersgruppe. Die Grafiken sind dabei nicht nur für die Beobachter der Landespolitik interessant, sondern bieten jedem einen ganz individuellen Blick auf die Wahl.

Möglicherweise wird im Koalitionsrechner am Abend ein hauchdünner Strich mit dem Namen SSW auftauchen. Die Abkürzung steht für Südschleswiger Wählerverband - eine Partei, die in Schleswig-Holstein die Minderheit der Dänen und der Friesen vertritt - zusammen etwa 60.000 Menschen. Erstmals seit 60 Jahren tritt der SSW wieder zu einer Bundestagswahl an und seine Chancen stehen nicht schlecht, einen Sitz im neuen Bundestag zu erhalten. Als Minderheitenpartei ist der SSW nämlich von der Fünf-Prozent-Hürde ausgenommen. Zwischen 40.000 und 50.000 Stimmen könnten für ein Mandat ausreichen, schätzt der Parteivorsitzende Flemming Meyer. Bei der Landtagswahl 2017 hat der SSW in Schleswig-Holstein 49.000 Stimmen bekommen.