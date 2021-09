Wer sind die neuen Abgeordneten, die jetzt für Baden-Württemberg im Bundestag sitzen? Ein Überblick über alle Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Land, die 2021 den Einzug in den Bundestag geschafft haben - per Direktmandat oder Landesliste.

Im neuen deutschen Bundestag sitzen insgesamt 735 Abgeordnete aus sieben verschiedenen Parteien. 102 der neuen Abgeordneten stammen aus Baden-Württemberg.

Die Direktmandate aus den Wahlkreisen

Aus jedem der 38 Wahlkreise in Baden-Württemberg zieht jeweils eine Kandidatin oder ein Kandidat in den deutschen Bundestag. Wer hat in welchem Wahlkreis die meisten Erststimmen erreicht? Ein Überblick über die Ergebnisse der Wahlkreise und die jeweiligen Wahlkreisgewinner:

Vor der Bundestagswahl haben sich viele der Direktkandidierenden den Fragen des SWR Kandidatencheck gestellt:

Über die Landeslisten der Parteien in den Bundestag eingezogen

Neben den direkt gewählten neuen Abgeordneten sind noch weitere Kandidatinnen und Kandidaten aus Baden-Württemberg in den Bundestag eingezogen. Die Sitzverteilung im Bundestag erfolgt dabei nach folgendem Grundsatz: Zuerst werden die Plätze an die Gewinner der Direktmandate in den Wahlkreisen vergeben. Danach folgen die Kandidatinnen und Kandidaten der Landeslisten. Allerdings kann es auch vorkommen, dass gar kein Kandidat über die Landeslisten ins Parlament kommt, wie aktuell bei der CDU. Das ist der Fall, wenn eine Partei schon per Erststimmen so viele Wahlkreise - und damit Sitze - gewonnen hat, wie ihr aufgrund des Anteils der Zweitstimmen zustehen.

Für Baden-Württemberg sind das folgende Abgeordnete:

SPD 1 Esken, Saskia Christina

2 Dr. Schmid, Nils Hermann

3 Schwarzelühr-Sutter, Rita Berta

4 Dr. Rosemann, Martin

5 Mast, Katja Wilma

6 Dr. Fechner, Johannes

7 Breymaier, Leni

8 Gerster, Martin

9 Hostert, Jasmina

10 Dr. Castellucci, Lars

11 Katzmarek, Gabriele

12 Marvi, Parsa

13 Baehrens, Heike Charlotte

14 Karaahmetoǧlu, Macit

15 Dr. Seitzl, Lina

16 Mesarosch, Robin

17 Juratovic, Josip

18 Türk-Nachbaur, Derya

19 Leiser, Kevin

20 Engelhardt, Heike

21 Mehmet Ali, Takis Grüne 1 Brugger, Agnes Monika

2 Kühn, Christian

3 Dr. Detzer, Sandra

4 Müller-Gemmeke, Beate

5 Ebner, Harald

6 Dr. Christmann, Anna Maria

7 Gastel, Matthias

8 Lang, Ricarda

9 Emmerich, Marcel

10 Bacherle, Tobias Björn

11 Aeffner, Stephanie

12 Sekmen, Melis

13 Dr. Schäfer, Sebastian

14 Prof. Dr. Reinalter, Anja Margit FDP 1 Theurer, Michael Alexander

2 Skudelny, Judith Sandra

3 Link, Michael Georg

4 Kober, Pascal Felix Ernst

5 Dr. Toncar, Florian

6 Strasser, Benjamin

7 Alt, Renata

8 Dr. Brandenburg, Jens

9 Dr. Hoffmann, Christoph

10 Dr. Jung, Christian (tritt sein Mandat nicht an)

11 Prof. Dr. Seiter, Stephan

12 Abel, Valentin Christian

13 Stockmeier, Konrad Johann Lorenz

14 Dr. Jurisch, Ann-Veruschka

15 Semet, Rainer

16 Gaßner-Herz, Martin Thomas AfD 1 Weidel, Alice Elisabeth

2 Hess, Martin Alexander

3 Dr. Spaniel, Dirk

4 Frohnmaier, Markus-Cornel

5 Dr. Jongen, Marc Stephan

6 Bernhard, Marc Albert

7 Dr. Kaufmann, Malte

8 Dr. Baum, Christina

9 Seitz, Thomas Michael Konrad

10 Braun, Jürgen Friedrich Linke 1 Riexinger, Bernd Karl

2 Akbulut, Gökay

3 Tatti, Jessica Nadine

Vor der Bundestagswahl haben sich viele der Kandidierenden den Fragen des SWR Kandidatencheck gestellt: