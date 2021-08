Am Sonntag, 26. September 2021, ist Bundestagswahl. In Baden-Württemberg sind 7,7 Millionen Menschen wahlberechtigt. Das sind die nächsten Schritte bis zur eigentlichen Stimmabgabe.

Die Bundestagswahl 2021 ist für die Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg die zweite wichtige Stimmabgabe in diesem Jahr. Nach der Landtagswahl im März geht es nun erneut um eine politische Weichenstellung. Sie ist geprägt von der Corona-Pandemie und dem Ende der Ära Angela Merkel, die nach 16 Jahren im Kanzleramt nicht wieder antritt.

Bilanz des #Bundeswahlausschuss: 53 Parteien können an der #btw21 teilnehmen. Vollständige Liste der anerkannten Parteien: https://t.co/3T2CodFJ6U https://t.co/iZxtONJvh5

Bis zum 13. Juli 2021 konnten Parteien und Vereinigungen beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Beschwerde einreichen, wenn sie für die Bundestagswahl Vorschläge machen wollten und vom Bundeswahlleiter nicht zugelassen wurden. Das Gericht muss bis zum 29. Juli seine Entscheidung treffen. Nicht alle Parteien, die zugelassen wurden, treten auch in Baden-Württemberg an.

Bis zum 19. Juli 2021 (18:00 Uhr) konnten die Parteien und Vereinigungen ihre Direktkandidatinnen und Direktkandidaten beim Kreiswahlleiter und ihre Landeslisten beim Landeswahlleiter einreichen. Einzelne Änderungen waren bis zum 30. Juli 2021 möglich.

Am 30. Juli 2021 haben die jeweiligen Kreis- und Landeswahlleiter entschieden, welche Kandidatinnen und Kandidaten als Kreiswahlvorschlag und als Landesliste zugelassen werden. Wenn sie nicht zugelassen wurden, können die Betroffenen gegen diese Entscheidungen bis zum 2. August 2021 Beschwerde einlegen. Eine Entscheidung darüber muss bis zum 5. August 2021 fallen.

Spätestens am 9. August 2021 werden die Wahlvorschläge - also die zugelassenen Direktkandidatinnen und Direktkandidaten und auch die Landeslisten - öffentlich bekannt gemacht. In Baden-Württemberg gibt es bei der Bundestagswahl insgesamt 38 Wahlkreise, 299 sind es deutschlandweit. Die einzelnen Wahlkreise und die Besonderheiten dort stellt der SWR in den kommenden Wochen mit einem Wahlkreischeck vor.

Ein Spitzenkandidat oder eine Spitzenkandidatin gibt der Partei im Wahlkampf ein Gesicht, vertritt sie auf Wahlkampfveranstaltungen, in Diskussionsrunden und in Interviews. Für die Bundestagswahl 2021 hat die CDU Wolfgang Schäuble in Baden-Württemberg zu ihrem Spitzenkandidaten gewählt. Die SPD geht mit Saskia Esken aus dem Wahlkreis Calw ins Rennen. Bei den Grünen ist Franziska Brantner aus dem Wahlkreis Heidelberg Spitzenkandidatin. Die FDP hat Michael Theurer aus dem Wahlkreis Karlsruhe-Stadt bestimmt. Die AfD Baden-Württemberg hat Alice Weidel (Wahlkreis Bodensee) an Platz eins ihrer Landesliste gesetzt, die aber noch nicht endgültig bestätigt ist. Weidel bildet im Bund zusammen mit Tino Chrupalla das Spitzenduo. Die Partei Die Linke hat Bernd Riexinger aus dem Wahlkreis Stuttgart II zu ihrem Spitzenkandidaten für Baden-Württemberg gewählt.

Bundesweit liegt der Fokus natürlich vor allem auf den Kanzlerkandidaten und der Kanzlerkandidatin: Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der für CDU und CSU ins Rennen geht, Olaf Scholz, SPD, derzeitiger Vizekanzler und Bundesfinanzminister, und Annalena Baerbock, Parteivorsitzende der Grünen. Sie sind auch die Spitzenkandidaten ihrer Parteien. Die FDP hat Christian Lindner zum Spitzenkandidaten gewählt. Bei der AfD sind Weidel und Chrupalla das Spitzenteam. Auch die Linke tritt mit einem Duo an - nämlich mit Janine Wissler und Dietmar Bartsch.

Frühestens am 3. August 2021 werden die Wahlscheine erstellt. Sie werden bis zum 5. September an die Wahlberechtigten verschickt. Damit können die Briefwahlunterlagen beantragt werden. Bei der Bundestagswahl 2017 lag der Briefwahlanteil deutschlandweit bei 28,6 Prozent. Wegen der Corona-Pandemie erwartet Bundeswahlleiter Georg Thiel bei der Bundestagswahl einen Rekordanteil von Briefwählerinnen und Briefwählern. Schon bei der Landtagswahl im März in Baden-Württemberg hatte sich der Anteil der Briefwahlstimmen mit insgesamt 51,3 Prozent mehr als verdoppelt (2016: 21,0 Prozent).

Die Gemeinden müssen spätestens bis zum 20. September 2021 öffentlich bekanntmachen, wann die Wahlzeit für die Bundestagswahl am 26. September 2021 beginnt und wann sie endet. Wahlbezirke, Wahlräume, Stimmzettel und Wahlverfahren müssen bis dahin ebenfalls bekanntgemacht werden.

Am 26. September 2021, dem Wahlsonntag, können Wahlberechtigte in der Zeit von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr an den Urnen in den Wahllokalen ihre Stimme abgeben. Bis spätestens 18 Uhr müssen Wahlbriefe mit den Stimmzetteln bei der zuständigen Stelle in den jeweiligen Kommunen eingegangen sein, damit sie bei der Auszählung noch berücksichtigt werden.

Noch ist unklar, wie stark die Corona-Pandemie den Wahlsonntag am 26. September in seinen üblichen Zeitabläufen verändern wird. Viel hängt damit zusammen, wie schnell die Stimmen ausgezählt werden können und wie die Bedingungen dafür sind. Klar ist aber auf alle Fälle, dass Sie hier im SWR pünktlich die Prognose bekommen werden.

Prognose : 18.00 Uhr - deutschlandweit und für Baden-Württemberg.

: 18.00 Uhr - deutschlandweit und für Baden-Württemberg. Erste Hochrechnung : 18.15 bis 18.30 Uhr mit den deutschlandweiten Zahlen - und gegen 19.00 Uhr mit den Zahlen für Baden-Württemberg.

: 18.15 bis 18.30 Uhr mit den deutschlandweiten Zahlen - und gegen 19.00 Uhr mit den Zahlen für Baden-Württemberg. Erste Wahlkreisendergebnisse : voraussichtlich ab etwa 21:30 Uhr

: voraussichtlich ab etwa 21:30 Uhr Vorläufiges amtliches Endergebnis: Es kann eine lange Nacht werden. Das Wahlforschungsinstitut Infratest Dimap rechnet damit, dass das vorläufige Endergebnis weit nach Mitternacht kommt oder sogar erst am frühen Morgen feststeht. Das Ergebnis für Baden-Württemberg ist vermutlich schneller da - möglicherweise gegen Mitternacht. Wann das vorläufige amtliche Endergebnis vorliegt, ist noch offen.

Am Montag, 27. September 2021, wird das amtliche Endergebnis ermittelt. Der Kreiswahlausschuss gibt in einer öffentlichen Sitzung bekannt, wer im jeweiligen Wahlkreis die meisten Erststimmen und damit das Direktmandat bekommen hat. Außerdem stellt der Landeswahlausschuss das Zweitstimmen-Ergebnis (Listenwahl) im jeweiligen Bundesland fest - und wer dort gewählt wurde. Auch das muss öffentlich geschehen. Anschließend gibt der Bundeswahlausschuss das endgültige Wahlergebnis öffentlich bekannt. Er teilt mit, wie sich die Sitze im Bundestag auf die einzelnen Parteien verteilen. Das wird nach Bundesländern gegliedert. Die gewählten Bewerberinnen und Bewerber werden vom Bundeswahlleiter informiert.

Spätestens am 26. Oktober 2021 - und damit einen Monat nach der Bundestagswahl - werden die gewählten Bewerberinnen und Bewerber Mitglieder des Bundestags. Zuvor wird die konstituierende Sitzung des Deutschen Bundestags eröffnet und das Wahlergebnis abschließend festgestellt.

Einen weiteren Monat später - am 26. November 2021 - endet die Frist für mögliche Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl. Einen solchen Einspruch können alle Wahlberechtigten erheben, aber auch die Landeswahlleiter, der Bundeswahlleiter oder der Präsident beziehungsweise die Präsidentin des Bundestages.

Ein genauer Zeitpunkt dafür ist im Grundgesetz nicht festgeschrieben. Die amtierende Kanzlerin oder der Kanzler (oder ein stellvertretender Bundesminister) sind auf Ersuchen des Bundespräsidenten verpflichtet, die Amtsgeschäfte so lange weiterzuführen, bis ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin ernannt ist (GG, Artikel 69, Absatz drei). Nach der Bundestagswahl 2017 hat es mehr als vier Monate gedauert, bis Angela Merkel (CDU) am 14. März 2018 vom Bundestag erneut zur Bundeskanzlerin gewählt wurde. Bei der Bundestagswahl 2021 kandidiert Bundeskanzlerin Merkel nicht mehr.