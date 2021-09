Die Spitzenrunde live am 16. September

Kurz vor der Bundestagswahl kommen Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker aus Baden-Württemberg zu einem Schlagabtausch in der Landeshauptstadt zusammen.

Der Endspurt im Bundestagswahlkampf hat auch in Baden-Württemberg begonnen. Zehn Tage vor der Wahl treffen Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker des Landes in den Wagenhallen in Stuttgart aufeinander. Alle Parteien aus dem derzeitigen Bundestag sind dort vertreten. Der Schlagabtausch beginnt um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg, im Livestream hier online, in der SWR Aktuell App, im SWR Channel auf Youtube sowie auf dem SWR Aktuell-Kanal bei Facebook und im Radioprogramm SWR Aktuell.

Wer tritt gegeneinander an?

Andreas Jung (CDU), 46 Jahre alt, aus dem Wahlkreis Konstanz. Der Rechtsanwalt ist stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion und im achtköpfigen Zukunftsteam des Kanzlerkandidaten Armin Laschet.

Saskia Esken (SPD), 60 Jahre alt, aus dem Wahlkreis Calw-Freudenstadt. Die Partei-Linke ist SPD-Bundesvorsitzende und will das auch nach der Wahl bleiben.

Martin Hess (AfD), 50 Jahre alt, aus dem Wahlkreis Ludwigsburg. Der ehemalige Polizist ist Mitglied im Innenausschuss des Bundestags.

Michael Theurer (FDP), 54 Jahre alt, aus dem Wahlkreis Karlsruhe. Er ist Chef der Liberalen in Baden-Württemberg.

Bernd Riexinger (Die Linke), 65 Jahre alt, aus dem Wahlkreis Stuttgart. Er ist ehemaliger Bundesvorsitzender der Linken.

Franziska Brantner (Grüne), 42 Jahre alt, aus dem Wahlkreis Heidelberg. Sie will Politik für Kinder und Familien machen. Ihr zweiter Schwerpunkt: Europa.

Worüber wird diskutiert?

Die Gäste diskutieren in der Sendung über die wichtigsten politischen Themen und deren Auswirkungen auf das Land. Wie können die Folgen der Corona-Pandemie abgemildert werden? Welche Rolle soll der Klimaschutz künftig spielen? Wie wollen die Parteien mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen, die Digitalisierung voranbringen und die Verkehrspolitik gestalten? Was wollen die Kandidierenden konkret für ihren Wahlkreis erreichen?

"Die Wahl im SWR - Die Spitzenrunde" wird moderiert von Michael Matting und Stephanie Haiber. SWR

Wir begleiten die Runde online hier mit einem Live-Blog und Einschätzungen von Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele.