Wie funktioniert die Bundestagswahl?

Endspurt zur Bundestagswahl, nicht nur für Parteien und ihre Kandidaten. Wer mitreden will, muss sich erst noch einmal in Erinnerung rufen, wie die Wahl funktioniert. Wozu gibt es eine Erst- und eine Zweitstimme? Was sind sogenannte Ausgleichs- und Überhangmandate? Vivica Jungels macht uns fit für die Bundestagswahl.