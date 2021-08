Bei der diesjährigen Bundestagswahl wird es wahrscheinlich so viele Briefwählerinnen und Briefwähler geben wie nie zuvor. Das bringt einige Herausforderungen mit sich.

Seit dem 16. August werden die Unterlagen für die Briefwahl verschickt. Seit der Einführung der Briefwahl 1957 nutzen bei nahezu jeder Wahl mehr Menschen die Briefwahl als bei der Wahl davor. Dieser Trend wird sich wahrscheinlich auch dieses Jahr bestätigen. 2017 hat fast jeder dritte Wähler per Briefwahl abgestimmt.

Die Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg machte es vor

Die Landtagswahl in Baden-Württemberg hat gezeigt, dass die Briefwahl in der Pandemie-Zeit eine willkommene Alternative zum Gang ins Wahllokal ist. Erstmals lag die Anzahl der Briefwählerinnen und Briefwähler über 50 Prozent. Gegenüber dem Anteil bei der vorherigen Landtagswahl (21 Prozent) hatte sich die Anzahl mehr als verdoppelt.

Erhöhtes Briefaufkommen ist kein Problem für die Post

Die Deutsche Post hatte bei der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg keinerlei Probleme mit den riesigen Mengen an Briefen. Dies lässt sich auch auf die Bundestagswahl übertragen. "Unser Briefnetz ist dafür ausgelegt, diese Mengen zu bewältigen. Wir verarbeiten und transportieren im Jahresdurchschnitt ohnehin täglich 49 Millionen Briefsendungen," erklärt Marc Mombauer von der Stuttgarter Pressestelle der Deutschen Post. "Selbst wenn sich gegenüber 2017 die Anzahl der Briefwähler auf dann 26 Millionen verdoppelt, würde also die Zustellung und Rücksendung aller Briefe der Briefwähler rund einem regulären Tagesaufkommen entsprechen," so Mombauer. "Wir halten Zusatzkapazitäten bereit, damit die Briefwahlunterlagen zeitnah bearbeitet werden können."

Wie funktioniert die Briefwahl?

Wählerinnen und Wähler können die Unterlagen für eine Briefwahl in der Gemeinde beantragen, in der sie ihren Erstwohnsitz haben. Dafür müssen sie nicht die Wahlbenachrichtigung abwarten, sondern können auch direkt bei der Gemeinde den Antrag stellen. Diese und weitere Infos rund um die Briefwahl finden Sie im Artikel "Wie funktioniert die Briefwahl?":

Bundeswahlleiter Thiel: "Es werden erheblich mehr"

Auch Bundeswahlleiter Georg Thiel rechnet mit einem deutlichen Anstieg der Briefwählerinnen und Briefwähler. Das sagte er im Interview mit Tagesschau.de. "Eine Prozentzahl zu nennen, ist schwierig, weil die Unterschiede regional so groß sind. Im Wahlkreis Würzburg haben bei der vergangenen Bundestagswahl beispielsweise 45,7 Prozent per Briefwahl abgestimmt, in den ostdeutschen Ländern lag der Anteil demgegenüber teilweise bei 13 Prozent," so Thiel. "Sicher ist wohl: Es werden erheblich mehr."

Thiel betont außerdem, dass die Briefwahl sicher sei. "Briefwahl gibt es seit 1957. Und bislang gab es noch nie Anhaltspunkte für Manipulationen in einem Ausmaß, dass sie das Wahlergebnis beeinflusst hätten. Obwohl der Anteil gestiegen ist."

Besonders rechte Parteien haben sich ein Beispiel am US-amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump genommen und in Deutschland Behauptungen verbreitet, dass mit Briefwahlstimmen Manipulation betrieben werden könne. Solche Behauptungen sind allerdings unbewiesen.

Neue Herausforderungen für den Wahlkampf

Ein Anstieg an Briefwählerinnen und Briefwählern bringt zwei Herausforderungen mit, erklärt der Freiburger Politikwissenschaftler Ulrich Eith. Zum einen könne es zu logistischen Problemen führen, die aber in den Griff zu bekommen seien. Zum anderen stelle es die Parteien vor eine besondere Herausforderung, erklärt er. "Die Parteien müssen in der Dramaturgie ihres Wahlkampfes berücksichtigen, dass die Wahlentscheidungen der Bürgerinnen und Bürger über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen." Die Briefwahlbenachrichtigung werde die Menschen spätestens am 5. September erreichen. Und ab dann wird es laut Ulrich Eith eine ganze Reihe von Bürgerinnen und Bürgern geben, die sich ihre Meinung endgültig bilden und auch abstimmen. "Alles, was dann später noch im Wahlkampf passiert, hat für diese Stimmen keine Bedeutung mehr."