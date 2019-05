Ein Blitzeinschlag hat am Samstagnachmittag in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) drei Reihenhäuser in Brand gesetzt und einen hohen Sachschaden verursacht. Zeugenangaben zufolge schlug während eines lokalen Gewitters ein Blitz in das neuwertige Reihenhausdach ein und setzte den gemeinsamen Dachstuhl der drei zusammengebauten Häuser in Brand. mehr...