Vor den Präsidentschaftswahlen in den USA hatten Umfragen den Eindruck erweckt, Joe Biden würde einen komfortablen Sieg mit deutlicher Mehrheit einfahren. Es ist anders gekommen. ARD-Wahlexperte Jörg Schönenborn sieht darin kein grundsätzliches Versagen der Meinungsforscher.

Schon 2016 lag die Kandidatin der Demokraten, Hillary Clinton, in den Umfragen deutlich vorne und hat dann gegen Donald Trump verloren. Danach gab es viel Kritik für Umfragen und die Institute, die sie durchführen und die Ergebnisse dann öffentlich machen. 2020, hieß es, seien die Demoskopen besser vorbereitet. Und wieder haben sie dem Kandidaten der Demokraten einen deutlichen Vorsprung in der Wählergunst bescheinigt. Umso deutlicher die Kritik, nachdem klar wurde, dass es sehr knapp wird und die Kandidaten Biden und Trump sich in vielen Bundesstaaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Warum wirkt es so, als hätten die Umfragen auch dieses Mal daneben gelegen?

Im Gespräch mit dem SWR weist ARD-Wahlexperte Jörg Schönenborn darauf hin, dass sich die Demoskopen darüber im Klaren waren, dass es in der aktuellen Wahl auch Unsicherheitsfaktoren gab: "Das war die Pandemie und der ungewöhnliche Wahlverlauf - mit Millionen Stimmen seit Mitte September." Schönenborn bezeichnet das als "demoskopisches Neuland": Es habe noch nie eine Präsidentschaftswahl in den USA unter solchen Bedingungen gegeben.

Immer mehr Prognosen bewahrheiten sich

Auch wenn es anfangs noch anders aussah - mit der Zeit erwiesen sich mehr und mehr Prognosen doch als richtig: "In einigen Bundesstaaten stimmen Umfragen und heutiger Stand komplett überein - Georgia und Arizona zum Beispiel", sagte Schönenborn. Andere hätten sich jedoch nicht bewahrheitet: "Es gab auch Umfragen, die eine 'blaue Welle' vorhergesehen haben. Offenbar hat es eine 'rote Gegenwelle' vor allem im Mittleren Westen gegeben." (Rot ist die Farbe der Republikaner, Blau die der Demokraten.)

Für Schönenborn gibt es zwei wichtige Punkte, die man beim Umgang mit Vorwahlumfragen beachten muss:

"Umfragen haben nicht den Zweck, Ergebnisse vorauszusagen."

"Natürlich lösen Umfragen auch Mobilisierung aus."

Die Demoskopen werden auch nach dieser Wahl versuchen herauszufinden, wo sie warum falsch lagen und ihre Instrumente entsprechend anpassen. Eine mögliche Erklärung ist für Jörg Schönenborn: "Sehr wahrscheinlich wird es rückblickend so gewesen sein, dass die sehr positiven Umfragen für die Demokraten republikanische Wähler ganz besonders mobilisiert haben."

Umfragen veröffentlichen oder nicht?

Bleibt die Frage, warum solche Umfragen überhaupt veröffentlicht werden, und warum sich die Berichterstattung immer wieder so sehr darauf stützt? Jörg Schönenborn sieht hier ein Dilemma: "Auf der einen Seite muss man sich klar machen: Politisch Handelnde haben interne Umfragen und richten danach ihre Strategie aus. Der Wahlkampf von Biden und Trump war komplett Umfragen-gestützt. Also sollte die Öffentlichkeit dann nicht auch wissen, was der Stand der Dinge ist?" Andererseits könnten veröffentlichte Umfragen eben auch immer Gegenbewegungen auslösen.