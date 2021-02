Der "Wahl-O-Mat" der Bundeszentrale für politische Bildung für die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist ab dem 10. Februar online. Das hat die Bundeszentrale mitgeteilt. Der "Wahl-O-Mat" zeigt, welche der zur Wahl zugelassenen Parteien den eigenen politischen Positionen am nächsten stehen, und kann so noch unschlüssigen Wählern bei der Entscheidung helfen. Das Onlineangebot ist auf der Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung sowie als App verfügbar. Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz finden am 14. März statt.