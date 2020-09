Eine Frau kann in Deutschland Bundeskanzlerin werden, aber kein Mann Weinkönig. Die Frauen wissen gar nicht, wie sehr sie damit diskriminiert werden, meint ein Mann, Martin Rupps.

Am Freitag endlich kennen wir die 72. Deutsche Weinkönigin, die für das Jahr 2021. Die ganze Woche steht voll im Zeichen ihrer Krönungsfeierlichkeiten am Freitag in Neustadt in der Pfalz.

Sven Finke war Weinkönig im Moselort Kesten, weil es keine Kandidatin gab. Claudia Petry

Nur eine Frau, so schreibt das Leben vor, kann Königin werden. Und irgendein Statut will es, dass kein Mann Weinkönig sein soll. Obwohl: Es gab vor ein paar Jahren einen Weinkönig, an der Mosel. Aber nur, weil diesmal keine Frau den Thron besteigen wollte. Der Mann im glanzvollsten aller Ämter – bis heute ein Notnagel!

Endlich ein Weinkönig?

Frauen dürfen in Deutschland endlich so ziemlich alles werden, sogar Bundeskanzlerin. Männer schon viele Jahre länger – aber nicht Weinkönig. Vielleicht liegt es ja daran, dass die Führung des deutschen Weinbauverbandes ebenfalls eingeschlechtig ist. Wein-Deutschland wurde seit Menschengedenken von Weinbaupräsidenten, also Männern, regiert. Übrigens schreibt das weder das Leben noch irgendein Statut vor.

Erstaunlich, dass Frauen ihr Königinnen-Monopol noch nie als diskriminierend angeprangert haben. Sie werben für das Genussmittel Wein mit ihrer, Verzeihung: seiner Schönheit und Sinnlichkeit. Als Ministerinnen für Gedöns, wie der Mann Gerhard Schröder sagen würde. Während eine junge, weiße Frau immerzu lächelt und das Glas erhebt, hat ein alter, weißer Mann das Sagen und den Schlüssel für die Kasse.

Ich wünsche mir eine Weinbaupräsidentin für Deutschland – damit ich Weinkönig werden kann!