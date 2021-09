Anfang mit neuem Zauber

Es gibt noch einige Unentschlossene und viele Menschen, die gar nicht wählen wollen. Dabei geht es am Sonntag um einen politischen Neuanfang und wohnt nicht "jedem Anfang ein Zauber inne", fragt sich Kirsten Tromnau.

Wen wähle ich bloß am Wochenende? Mehr als 30 Prozent der Wahlberechtigten scheint diese Frage noch zu quälen. So viele wie noch nie bei einer Wahl titeln einige Medien. Zudem gibt es noch viele Menschen, die gar nicht mehr wählen gehen wollen.

Sie sagen: es ändert sich ja sowieso nichts… man wird eh nur enttäuscht… die Kandidatinnen und Kandidaten einschließlich der Parteien vertreten nicht meine Vorstellungen und das schon seit Jahren. Diese Gründe kann ich nachvollziehen. Deshalb nicht wählen zu gehen, verstehe ich nicht.

Auch ich finde derzeit keine Partei, die meine komplette Wunschliste erfüllt. Dann spiele ich die Koalitionsmöglichkeiten durch, das macht mich ebenfalls nicht glücklich. Also denke ich nicht mehr an meine persönliche Wunschliste, sondern an andere, an die Gesellschaft und an die kommenden Jahre.

Schließlich geht es nach 16 Jahren Angela Merkel als Bundeskanzlerin bei dieser Wahl um einen politischen Neuanfang. Es werden wohl tatsächlich nicht viele aus der alten Regierung auf ihren Sesseln sitzen bleiben. Und wohnt nicht "jedem Anfang ein Zauber inne"? Mit diesen hoffnungsvollen Gedanken werde ich am Sonntag meinen Stimmzettel abgeben.