Deutsche Autobauer landen weit vorne im Innovationsranking des Center of Automotive Management (CAM). Erstmals schaffen es auch drei chinesische Konzerne unter die ersten zehn.

Als innovativsten Autohersteller der Welt werden wohl viele Tesla sehen - schließlich hat Tesla die gesamte Branche bei der Elektromobilität vorgeführt. Doch andere Konzerne holen auf, das ergab eine Analyse des Centers of Automotive Management (CAM). Das private Institut mit Sitz in Bergisch Gladbach hat in Partnerschaft mit der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers (PwC) seinen Innovationspreis 2021 an Volkswagen vergeben.

Nach Ansicht des Instituts präsentierte Volkswagen im internationalen Vergleich die meisten technologischen Innovationen. Der Stuttgarter Autobauer Daimler kam beim Vergleich auf den zweiten Platz, BMW auf Rang vier.

67 Innovationen bei Volkswagen

Für das Ranking analysierten die Autoexperten um CAM-Chef Stefan Bratzel die technologischen Innovationen von 30 globalen Herstellern mit insgesamt rund 80 Automarken. 654 technologische Innovationen wurden einzeln erfasst und nach Kriterien wie Originalität und Kundennutzen bewertet.

Volkswagen erreichte dabei mit insgesamt 67 Innovationen, darunter 24 Weltneuheiten, einen Indexwert von 149 und landete damit vor Daimler mit einem Indexwert von 133 auf dem ersten Platz. Bereits im Vorjahr hatte VW das Ranking angeführt. Den dritten Platz belegte Tesla mit einem Indexwert von 93. Vergangenes Jahr lag Tesla bei diesem Ranking sogar nur auf Platz 6.

Chinesen holen kräftig auf

Der chinesische Auto-Hersteller SAIC landete dieses Jahr auf Platz 5 und mit Great Wall und Geely schafften es zwei weitere chinesische Automobilkonzerne unter die zehn Bestplatzierten.

Japanische und französische Konzerne schnitten schlecht ab. Der derzeit weltweit größte Automobilhersteller Toyota belegt nach den Kriterien des deutschen Automobil-Instituts nur Rang 13.