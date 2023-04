per Mail teilen

Licht an oder Licht aus? Das ist hier die Frage. Vielleicht habt ihr es gestern Abend selbst schon gesehen: Einige Städte in Rheinland-Pfalz beleuchten ihre Denkmäler wieder. Das dürfen sie, weil die bundesweiten Energiesparvorgaben, die seit 1. September galten, am Samstag ausgelaufen sind. Andere Kommunen, darunter auch Mainz, Koblenz und Kaiserslautern, haben sich dazu entschieden, die Lichter trotzdem vorerst aus zu lassen oder nur einen Teil der Beleuchtung einzuschalten.