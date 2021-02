per Mail teilen

Nach Auszählung von etwa 50 Prozent der Stimmen kommt Bernie Sanders auf 46,6 Prozent. Der ehemalige US-Vizepräsident, Joe Biden, landet abgeschlagen auf Platz 2 - mit 19,2 Prozent. USA-Korrespondent Marcus Schuler kommentiert, warum die hohe Zustimmung für den bekennenden Sozialisten Sanders für die Demokraten zur Belastung werden könnte.

Die Demokratische Partei der USA hat ein Problem – es heißt Bernie Sanders. Der Wahlsieg des Linken-Senators aus Vermont ist ein deutliches Zeichen. Wie kein anderer Kandidat schaffte es Sanders, besonders junge Menschen für sich zu gewinnen.

Die nach 1980 geborenen US-Amerikaner sind genau jene Wählergruppe, die bei den Präsidentschaftswahlen 2016 zu großen Teilen nicht zur Wahl gegangen ist und dadurch den Sieg von Donald Trump erst mit möglich gemacht hat.

Amerikanischer Alptraum

Der Unterschied von Trump- und Sanders-Wählern könnte nicht größer sein. Die Trump-Anhänger sind überwiegend weiß, jenseits der 40 und formal weniger gebildet. Die Anhänger von Sanders sind zwischen 20 und 40 Jahren und stehen mitten im Berufsleben. Der amerikanische Traum ist für sie aber ein Alptraum, weil sie Kredite aus dem Studium abstottern müssen.

Der Kauf eines Hauses fest in der DNA der Amerikaner verankert, ist für sie unerschwinglich geworden. Die Vorwahl in Nevada spiegelt die tatsächlichen demographischen Verhältnisse in vielen Bundesstaaten wieder. 29 Prozent der Bevölkerung Nevadas sind Latinos. Genauso wie die jungen Wähler, haben sie überwiegend für Sanders gestimmt.

Konkurrenten sind deutlich gemäßigter

Mit der deutlichen Präferenz für den 78-jährigen Senator hat die Demokratische Partei nun aber ein Problem, weil ihre gemäßigten Kandidaten Joe Biden, Pete Buttigieg oder Amy Klobuchar bei vielen Themen wie der allgemeinen Krankenversicherung für alle nur zu "ja, aber"-Kompromissen bereit sind.

Das Hauptargument der Demokratischen Partei lautet bisher, ein bekennender Sozialist wie Sanders könne nicht die Mitte der Gesellschaft erreichen. Diese Schlussfolgerung ist angesichts des Wahlergebnisses hier in Nevada falsch.

Millionen Amerikaner sehen jeden Tag die Auswüchse des Turbo-Kapitalismus, weil sie selbst betroffen sind. Sie fordern eine radikale Umverteilung und wollen eine gerechtere Gesellschaft. Jetzt wird deutlich, mit seinen für US-Verhältnisse radikalen Forderungen dürfte Sanders der Einzige sein, der eine Alternative zu Trump darstellt.

Sanders kein Parteimitglied

Anders als seine demokratischen Mitbewerber ist Sanders kein Parteimitglied - das Wort "Parteiraison" hat für ihn also keine Bedeutung. Bernie ist sich und seinen Themen treu, sagen viele seiner Wähler. Mit dem Super-Tuesday am 3. März könnte er bereits alles klar machen und sich eine sichere Mehrheit der Delegierten für den Nominierungsparteitag im Sommer sichern.